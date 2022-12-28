金融機構的「隱藏版服務」讓詐騙集團今年在士林「少賺」4千多萬

士林分局昨舉辦「112年金融機構安全維護協調會」。（記者王冠仁翻攝）

2022/12/28 14:49

〔記者王冠仁／台北報導〕農曆春節將至，北市警士林分局為了防範歹徒伺機而動，在昨天舉辦「112年金融機構安全維護協調會」，邀請各金融機構、珠寶銀樓業、當鋪業及加油站等業者參與，提升業者重視安全防護觀念。警方在會中也公布統計數據，今年度士林區各金融機構共攔阻詐騙案95件，阻詐金額高達4千多萬元。

士林分局昨天邀請轄內各金融機構、珠寶銀樓業、當鋪業及加油站等業者，舉辦「112年金融機構安全維護協調會」，會中透過宣導與意見交流，促使業者重視安全防護觀念，共同維護春節期間轄區治安，讓民眾平安過好年。

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士林分局說，近年來詐騙犯罪橫行，警方持續與轄內各金融機構合作、攔阻民眾被騙。經統計，今年度士林區共攔阻95件詐騙案，阻詐金額達4千多萬元。

士林分局長吳慶鴻也在會中，針對本年度攔阻詐騙成效優異之金融機構頒發感謝狀，並向各金融機構致謝，期許各金融機構能持續落實員工辦理關懷提問、攔阻詐騙業務，展現保護民眾存提款安全的決心。

警方呼籲，年節前民眾如欲運用大量現金，請儘量利用轉帳方式，或由親友、同事陪同下領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請護鈔，以策安全。

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