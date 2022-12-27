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    買家具？阿伯堅匯款給「天空依宥」 警一查：帳戶已警示4次

    警方及時阻詐，保住阿伯現金。（警方提供）

    警方及時阻詐，保住阿伯現金。（警方提供）

    2022/12/27 13:20

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名阿伯上週四到銀行要臨櫃匯款20萬，因帳戶名為「天空依宥」相當特別，引起行員注意，儘管阿伯堅稱是要買家具之用，但行員擔心阿伯遇詐，仍通報警方到場，結果一查該帳戶竟已被警示4次，再檢視阿伯手機簡訊，確認他中了假投資詐術，趕緊勸阻及時阻詐。

    台中市第四分局大墩派出所員警杜晉銘、吳董賢，當天獲報趕到銀行時，67歲簡姓阿伯再三堅稱該筆款項係網路購買家具，對於警方及行員的關心提問置若罔聞，員警見狀循警政系統查詢該帳戶名為「天空依宥」的匯款帳號，一查竟發現該帳號早已被通報達4次警示，確定是詐騙帳戶無誤。

    阿伯聞訊難以置信，當場呆坐現場不發一語，最終才願意出示手機對話內容，員警發現阿伯深陷投資股票詐騙圈套裡，詐團天花亂墜誘使阿伯進行投資以避稅，進而讓阿伯匯款至指定帳戶，不僅如此，還教阿伯若遇到行員提問，一律以購買家具為由帶過。

    還好此套路早就被員警識破，除保住阿伯現金外，也協助將對方封鎖刪除避免再次遭詐；大墩所長曾一峯呼籲，若遇陌生人主動加臉書、LINE等通訊軟體，極為可能是詐騙伎倆，詐團常利用被害人感情或資金需求，打入被害人的心進而騙取錢財，為提高成功率甚至誘導被害人避開警察的追查，民眾務必提高警覺、小心求證，降低被害機率。

    警方檢視阿伯手機內容，確認遇假投資詐術。（警方提供）

    警方檢視阿伯手機內容，確認遇假投資詐術。（警方提供）

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