台版柬埔寨案在押「茶董」、「傅姊」等27人移審 決定續押或交保

士檢昨偵結「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，今將被告傅榆藺、陳樺韋（見圖）、涂世泓、張家豪等27名報告移審，由士林地院決定續押或交保。（資料照）

2022/12/28 10:55

〔記者溫于德／台北報導〕國內爆發「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，檢警救出58名被害人，另有3人被凌虐致死棄屍荒野，士林地檢署統計總詐騙金額高達3.9億多元，依私行拘禁致死、遺棄屍體、組織犯罪等罪，起訴29名被告，並請法院審酌重要幹部「茶董」陳樺韋、「傅姊」傅榆藺2人的犯行泯滅人性，量處無期徒刑。在押27人今天上午移審，陳、傅等人稍早搭囚車陸續抵達法院，將待法院抽籤分案決定承審法官，並進行馬拉松式開庭決定續押或交保。

據悉，本案在押被告多達27人，除了承審法官開庭決定被告續押或交保外，也會有數名法官加入支援，不過，還要待被告律師閱卷，因此，預計最快開庭時間已是下午2時以後，又因為這27人的押期均尚未屆滿，有可能今天不會宣示裁定。

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士林地檢署偵辦本件求職詐騙凌虐案，查出共有307名被害人，其中58名被害人曾遭拘禁，另有3人被虐致死，其他246人受騙上當，總詐騙金額高達3.9億多元，檢察官昨偵結起訴29名被告，並請法院對陳樺韋、傅榆藺等2人量處無期徒刑。

詐團「驗車」成員綽號「木法沙」的蔡博臣、「龍蝦海龍王」涂世泓、「飯糰」鄭文誠、「阿豪」張家豪也因惡性重大，分別被具體求刑30年至20年；現場控員如綽號「迪麗熱巴」的柯宗志等人，則視其參與犯罪次數、犯罪手段，量處適當之刑。檢察官同時積極釐清在逃首腦「藍道」真實身分。

檢察官是在11月1日指揮警方赴新北「淡水據點」救出26人，3日再於桃園「中壢據點」救出32人，其中3人不堪凌虐已身亡。檢察官查出陳樺韋、傅榆藺在詐團中均位居要角。

陳樺韋等人9月起上網刊登高價承租金融帳戶與求職訊息，吸引社會底層上門，再用布條蒙住被害人眼睛並以束帶綑綁，囚禁在兩處據點，期間電療「蛋蛋」等部位，並餵食含有安眠藥或FM2的泡麵，讓被害人昏睡。

檢察官指出，10月18日黃男不堪被虐，跳樓身亡；27日黃婦罹患多重慢性病，詐團成員卻拒絕提供藥物，害她吐血死亡；28日林男甚至被餵食FM2，導致身體不適死亡。3人均被棄屍。

起訴也指，「藍道」為避免詐團成員遭追查，透過Telegram成立「可爾必思」、「米奇不妙屋」群組，提醒共犯到案後如何製造斷點、避免手機被查扣、防止虐殺證據曝光。

檢察官認定，陳樺韋等29名被告正值青壯年，卻為貪圖錢財，參與詐騙集團犯罪，不法所得甚鉅，且囚禁、凌虐被害人，依法起訴。

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