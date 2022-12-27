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    又見台版柬埔寨／4年輕人求職 遭拘禁痛歐

    警方當場逮捕林嫌等2人。（警方提供）

    警方當場逮捕林嫌等2人。（警方提供）

    2022/12/27 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕政府持續對「台版柬埔寨」犯罪組織向上溯源，苗栗縣一名年輕人到台中訪友求職失聯，警方根據其手機定位，本月二十五日鎖定北屯區一棟公寓，研判是詐團為取得人頭帳戶行騙，用來拘禁被害人的處所，警強勢攻堅，救出連同該名年輕人的四名被害人，逮捕二十二歲、二十三歲的林姓及閔姓兩名負責看管「豬仔」的嫌犯。

    逮捕兩名看管人員

    經初步清查，這四名被害人年紀在二十到三十歲間，身上都有程度不同的擦挫傷等傷勢，都是因網路求職遭詐騙，被迫交出身分證件、提款卡等，並被拘禁施虐，全案依傷害、妨害自由、詐欺等罪嫌將兩名犯嫌送辦，並持續追查涉案共犯及其他被害人。

    全台各地台版柬埔寨案層出不窮，主要都是詐團祭出高薪工作職缺、保證獲利等誘餌，誘騙經濟狀況出問題民眾，待上鉤後再行拘禁、虐待，被害人輕則被逼交出存摺、信用卡，淪為詐騙集團人頭帳戶，重則遭虐打致死。

    台中市第五分局前晚接獲苗栗縣警局通報，一名年輕縣民日前搭車至台中訪友求職，事後家人卻聯繫不上失聯三天，擔心安危報案請求協尋，警方迅速鎖定北屯區太原路一處舊公寓出入人士複雜，且發現一名與被害人特徵相符男子進入後即未外出。

    警方研判該處是詐團為取得人頭帳戶行騙，用來拘禁被害人的處所，馬上破門攻堅，救出四名被害人，逮捕林姓及閔姓兩名嫌犯，並起出手銬、電擊器等用來施虐證物。

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