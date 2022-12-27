詐團囚禁61人釀3死！「茶董」等29人起訴 檢建請從重量刑

士檢今依私行拘禁致人於死等多罪起訴詐團主嫌陳樺韋（見圖）等29名被告。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/27 09:12

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署指揮新北市警局破獲國內大型詐團，該集團冷血兇殘程度不亞於柬埔寨凌虐豬仔詐騙集團，以集中營方式，囚禁61名被害人、其中3人身亡，遺體還被載往南投棄屍；全案今偵結，依私行拘禁致人於死、遺棄屍體、加重強盜等多罪，起訴主嫌「茶董」陳樺韋、「蝦董」涂世泓、「傅姐」傅榆藺等29名被告，並考量犯罪手法泯滅人性，建請法院從重量刑。

士檢是在11月1日指揮警方前往新北「淡水據點」救出26人，3日在桃園「中壢據點」救出32人，另3人因不堪凌虐，分別因墜樓、吐血、暴斃身亡。全案經檢察官抽絲剝繭，發現兩處受囚虐者均連結上一個共通關鍵人物，就是綽號「茶董」的陳樺韋。

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士檢發現，陳樺韋等人上網刊登高價承租金融帳戶與求職訊息，吸引社會底層上門，卻趁被害人不備之際，用布條矇眼並以束帶綑綁，分別囚禁在淡水、中壢的5坪租屋處，並餵食含有安眠藥或第三級毒品成分的泡麵，使被害人昏睡。

檢警指出，10月18日黃姓被害人不堪被虐，從11樓跳下摔死，但遺體未被外人發現，反而被詐團成員運到南投棄屍；同月27日，被害人黃婦因罹患糖尿病，詐團成員卻拒絕讓她繼續服藥，害她在屋內吐血身亡；隔天，林姓被害人在廁所內暴斃，遭詐團成員棄屍。

士檢也指，詐團成員為躲避追查，透過Telegram由詐團成員成「可爾必思」、「米奇不妙屋」群組，提醒共犯將來到案如何自保，並教導如何製造斷點，及如何避免手機被查扣，或防虐殺證據曝光。

全案經士檢擴大追查，除了發現「茶董」陳樺韋在詐團中身居要角，也逮捕同等級幹部、綽號「蝦董」的男子涂世泓，以及「中壢場」總指揮家豪，後續再拘提更高層幹部「傅姐」傅榆藺，並於偵查期間將陳樺韋等27名被告聲押禁見獲准，全案今偵結起訴，預計週三將在押被告移審，由法院決定續押或交保。

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