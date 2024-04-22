撿骨師收錢竟帶骨骸落跑／婦遺骨遭棄50年 拆宿舍重見天日

工人拆除基隆港務分公司東暖新村廢棄宿舍時，讓賴姓老婦人的遺骨重見天日，在檢警協助下落葉歸根。（記者吳昇儒翻攝）

2024/04/22 05:30

賴家50年只能拜空甕

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一對賴姓兄弟於一九七五年時曾委託林姓撿骨師撿拾母親遺骨，準備入塔供奉，未料，林男拿錢後，事情沒辦妥，竟帶著骨骸躲債，導致賴家人近五十年來，只能拜著未裝遺骨的空骨灰甕。今年三月，基隆港務分公司拆除東暖新村廢棄宿舍，意外發現三具遺骨，經檢警抽絲剝繭，找回賴婦遺骨，隔了五十年，終於落葉歸根。

宿舍放三米袋裝三顱骨和白骨

基隆市警察局第三分局碇內派出所上個月二十六日上午接獲施工工人通報指出，在拆除東暖新村廢棄員工宿舍，清運廢棄物時發現三個米袋，打開後驚見一堆白骨，懷疑是人骨，便請警方前往查看。

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鑑識人員採證確認裡面有三顆顱骨及一堆骨頭，依擺設來看像是殯葬人員撿骨後擺放的位置，另在袋中發現一九八○年代的報紙碎片及寫有賴婦全名及某某祖先等字條。

經基隆地檢署檢察官陳淑玲及法醫相驗後，先開立三張身分不詳屍體相驗證明書，均判定死亡原因不詳，並指示警方展開調查，協助遺骨主人落葉歸根。警方組成專案小組展開調查，從賴姓婦人的姓名下手，經搜尋後，輾轉在新北市萬里區找到賴婦大兒子，隨即請他協助調查。

據悉，賴翁向檢警透露，母親過世多年，約五十年前與弟弟曾請撿骨師移置骨骸，對方領完酬勞拿走遺骨後卻失聯，家人只能拜空甕。

警方為追查當年失聯的撿骨師身分，聯繫上萬里地區服務多年的老鄉長，問出當時的撿骨師姓林，深入調查得知，對方於十年前離世，當時拿錢後沒將事辦成，將骨骸放置東暖新村一樓樓梯旁置物間。

據了解，警方經側面打聽，得知林男當年喜歡簽大家樂，在外積欠大筆債務，為了躲債，竟拿錢不辦事；所幸他尚有一絲良知，有將遺骨留下，而非任意丟棄至海中或是當作垃圾處理掉。警方安排家屬進行DNA比對後，成功找出賴老太太的骨骸，發還給家屬帶回安置供奉，終於讓家屬有踏實心安的感覺，更讓賴婦順利落葉歸根。

警方清查 幫遺骨找家人

警方也發函給新北市政府民政處、金山及萬里區公所協助清查，有無民眾曾於一九七○年至八○年間，將家屬骨骸委託給撿骨師後，對方卻失聯的狀況；若有則可向檢、警反映，辦理親緣關係鑑定辦理遺骨認領。

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