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    首頁　>　社會

    詐團集中營虐囚豬仔海撈近4億 307人受害

    士林地檢署偵結起訴「求職詐騙虐囚案」，共307人被害，其中61人曾遭拘禁，3人在過程中身亡，甚至遭棄屍。（資料照）

    士林地檢署偵結起訴「求職詐騙虐囚案」，共307人被害，其中61人曾遭拘禁，3人在過程中身亡，甚至遭棄屍。（資料照）

    2022/12/27 11:03

    相關新聞：：詐團囚禁61人釀3死！檢起訴29人 主嫌茶董、傅姐被求處無期徒刑

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署今偵結起訴「求職詐騙虐囚案」，主任檢察官曾揚嶺、江玟萱發現，本案共307人被害，其中61人曾遭拘禁，3人在過程中身亡，另有246人誤信主嫌「茶董」陳樺韋等人的話術，總計詐騙金額高達3億9667萬7969元。

    士檢起訴指，詐團主嫌「茶董」陳樺韋、「傅姐」傅榆藺等29名被告，透過精細分工聯手境外詐欺機房，對國內廣大不特定民眾實施詐欺犯罪。

    詐團透過各種名目吸引民眾提供帳戶，再以蒙眼、嘴塞毛巾、上手銬、束帶捆綁等方式，強取其財物並囚禁在狹小租屋房內，稍有不從便以鎮暴槍、電擊槍、棍棒或以拳腳暴力對待，且不時在食物中摻入毒品，藉此囚禁、凌虐被害人，更導致3名被害人死亡，隨後再遺棄屍體。

    士檢襄閱張惠菁說明，第一名死者黃男，他今年10月7日被詐團成員上手銬還被要求唱歌以娛樂成員，他受不了，同月18日從11樓墜樓身亡，被成員運到南投棄屍。

    第二名死者是是罹患糖尿病的黃婦，今年9月26日起遭拘禁，被上手銬還遭電擊，加上詐團成員不給她吃藥，時至10月27日，黃婦已被關押32日，導致腹腔內有2800毫升腹水，且因詐團關押，導致壓力性急性消化道出血，胃內出血至少有400毫升，加上持續吐血又大小便失禁，晚間10時許不幸身亡。

    第三名死者是林男，他從10月13日起被拘禁，同樣被上手銬也被用鋁棒等物毆打，加上他患有高血壓、心臟病卻無法及時就醫，還被餵食FM2，導致身心不適，最終於10月28日身亡。

    張惠菁說，詐團於10月29日將黃婦、林男塞入太空包，再棄屍於桃園市龜山區東舊路旁的山坡。

    承辦檢察官認為，陳樺韋等29名被告正值青壯年，卻不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，指揮並參與詐騙集團犯罪，且不法所得甚鉅，同時考量被告囚禁、凌虐被害人，行為惡劣、泯滅人性，嚴重戕害人性尊嚴，分別對陳樺韋、傅榆藺求處無期徒刑，部分被告則別求處20年至30年不等徒刑，並請法院對其餘被告從重量刑。

    士檢襄閱張惠菁說明起訴理由。（記者溫于德攝）

    士檢襄閱張惠菁說明起訴理由。（記者溫于德攝）

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