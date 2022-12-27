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    高虹安涉詐領案再爆新手法！疑浮報加班費充作獎金小金庫

    新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，日前訊後被諭令60萬元交保。高的立委辦公室主任陳奐宇、前公關組長王郁文各10萬元交保，高的男友李忠庭請回。（資料照，記者錢利忠、叢昌瑾、劉信德攝）

    新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，日前訊後被諭令60萬元交保。高的立委辦公室主任陳奐宇、前公關組長王郁文各10萬元交保，高的男友李忠庭請回。（資料照，記者錢利忠、叢昌瑾、劉信德攝）

    2022/12/27 11:36

    〔記者錢利忠／台北報導〕新竹市長高虹安於立委任內被控詐領助理費持續延燒！據悉，檢調獲報高除了涉嫌要求高辦幹部回捐部分助理費充作公積金之外，連偶爾才會發給基層的微薄獎金來源，也是利用小助理浮報加班費差額而來，包括高辦前助理謝寧等人均已向檢調吐實，案情愈演愈烈。據掌握，已有基層證稱，發給助理獎金或紅包的該月份，每人最高浮報10小時加班費充作獎金來源。

    檢調目前已約談「小兔」黃惠玟、「Z9」吳達偉、陳奐宇、陳昱愷、王郁文及黃鈴惠等多名高辦前幹部，除了黃鈴惠、吳達偉暫列證人之外，其餘幹部都已被列為偽造文書、詐欺等罪被告；另外，基層前助理謝寧、陳湘晴等人也都被傳喚作證。據悉，黃鈴惠經手過多筆疑似浮報的基層助理加班費，雖暫維持證人身分，不過她已開始諮詢律師，替日後可能被檢方改列被告提早做準備。

    全案目前可分為兩大部分，首先是高辦幹部被要求按月回捐部分助理費充作公積金，涉嫌浮報詐領；另一部分則是基層助理向檢調驚爆，涉嫌浮報加班費，充作高辦發給基層助理的獎金小金庫。

    據悉，檢調已取得謝寧等基層助理的證詞，掌握今年1至2月間，時任高辦的基層助理們曾涉嫌浮報加班費，1名基層助理每月約浮報10小時的加班費，如以基層助理月薪3萬5000元計算，每日工時8小時，以月薪除以當月份日數，再乘以加班費1.33倍，每小時加班費約可申請145元；倘若該月1名助理浮報申請加班費10小時，1人即可浮報加班費1450元。

    基層助理偵訊時已向檢調坦承，平常基層不太會被要求加班，高辦也很少發獎金，發獎金需經過高虹安授意，每名基層助理獎金只有1000元，有時候獎金更少，只有500元，而該月份如果要發獎金，幹部會提前要求基層，個別向黃鈴惠浮報加班時數，1名基層助理該月最高浮報加班約10小時。至於年終獎金的部分，則按立法院規定核撥，每名助理的年終獎金固定為1.5個月。

    基層助理另向檢調透露，平日高辦如有加班需求，會要求基層以「補休」取代加班，不會替基層申請加班費，就算主動報加班也會被退回，此外，平日上、下班規定也很嚴格，若有遲到或早退，就從累積的補休時數裡扣回，藉此消耗基層的補休時數。

    根據立法院黨團協商決議，自今年1月1日開始，每名立委及各黨團的公費助理費，分別調升為每月44萬1334元、55萬1668元；另適用勞動基準法所需加班費，每月各為8萬8267元、11萬334元。高辦前幹部及基層透露，每月可申請的公費助理費及加班費額度等預算，高辦幾乎都有全數申請。關於偵查細節，北檢今表示「偵查不公開，不便評論」。

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