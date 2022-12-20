為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高虹安助理費案延燒 「小兔」註記每筆收據、發票....成案情突破口

    民眾黨立委高虹安（左1）上週因助理費案被檢調搜索、約談；同案被告還包括高虹安男友李忠庭（左2）、高辦主任陳奐宇（右2）、前公關組長王郁文（右1）。（記者劉信德、叢昌瑾攝，本報合成）

    民眾黨立委高虹安（左1）上週因助理費案被檢調搜索、約談；同案被告還包括高虹安男友李忠庭（左2）、高辦主任陳奐宇（右2）、前公關組長王郁文（右1）。（記者劉信德、叢昌瑾攝，本報合成）

    2022/12/20 11:39

    〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費，案情愈演愈烈，高上週首度被檢調搜索，經台北地檢署複訊後，被依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物等罪諭令60萬元交保；據悉，檢調掌握，高辦的助理費相關單據大多已銷毀，最後是靠高辦前行政主任「小兔」黃惠玟私下「掃描」相關單據後的存檔，並比對黃惠玟的說詞後，案情才得以突破。

    據悉，高虹安接受檢調偵訊時，全盤否認詐領助理費等所有指控；不過，黃惠玟處事謹慎，她雖將相關單據處理掉，但私下已妥善保存所有證據，並仔細地將2020年2月至12月間，她所經手過每一筆帳目的「收據」、「發票」及「領據」，逐一「掃描留存」，且每一筆單據上，還有她手寫的註記，例如支付與媒體餐敘開銷、出席名單有哪些人等內容，有利於專案小組依時間序還原比對。

    上週檢調搜索立院高辦及高虹安等被告住居所等8處後，除高被依貪污罪諭令60萬元交保之外，現任高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文2人，因不具備公務員身分，訊後各被依偽造文書、詐欺等罪，諭令10萬元交保。高的男友李忠庭則以被告身分請回。

    據了解，李忠庭獲無保請回的原因，即在於黃惠玟任職高辦不到1年離職，李接手黃惠玟的管帳業務2個月，不過他並未留下任何可供檢調比對的內帳，且在李管帳期間，暫查無李回捐助理費至公積金或將公積金挪為私用等證據，檢方評估手中事證後，只能將李無保請回。

    至於陳奐宇及王郁文2人，相較於黃惠玟選擇在檢調發動搜索之前，即主動將她私下掃描留存的每一筆收據、發票及領據等副本提供給檢調勘查，陳、王2人則是被動等檢調登門搜索及約談，2人才如實還原回捐公積金等案情經過，2人供述雖與黃惠玟大約一致，但並非「主動」交代案情，各被諭令10萬元交保。

    黃惠玟離職後，李忠庭短暫代管她的業務2個月，之後由現任高辦行政主任黃鈴惠接手管帳；在檢調搜索前，高辦有關公積金請領及回捐等內帳存檔均已被刪除，黃鈴惠未曾回捐公積金，方以證人身分赴訊。

    檢調搜索立院高辦時已扣走黃鈴惠管帳所用的公務電腦硬碟，該桌機只有曾負責管帳的黃惠玟、李忠庭及黃鈴惠等3人使用過，調查局正嘗試還原硬碟中的資料，至於被檢調查扣的桌機硬碟，是否為黃惠玟任職期間使用的同一顆硬碟？檢調也持續還原釐清中。

    據了解，因黃惠玟已提供所有單據的掃描檔，目前以2020年2月至12月間黃惠玟在職期間的案情較為明朗；另外，包括陳奐宇在內等幹部，上週庭訊時也供出，直到今年10月都還有回捐公積金，因此自2021年1月開始至今年10月之間的高辦相關帳目，後續也將持續釐清，清查有無涉及詐領助理費等不法犯行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    藍白盼高虹安獲不起訴 林穎孟「提點」她先做到這3件事！
    2022/12/18 20:03

    藍白盼高虹安獲不起訴 林穎孟「提點」她先做到這3件事！
    「熱心新竹民眾」舉牌聲援高虹安 四叉貓起底「全是自己人」
    2022/12/18 06:36

    「熱心新竹民眾」舉牌聲援高虹安 四叉貓起底「全是自己人」

    林下良品「環境永續x全民獲利」
    高虹安「大咖律師團」陪同偵訊 林智群估：這夜至少噴掉90萬
    2022/12/17 17:55

    高虹安「大咖律師團」陪同偵訊 林智群估：這夜至少噴掉90萬
    藍白陣營急護航高虹安涉貪 林穎孟列表對比：要不要也聲援我
    2022/12/17 00:17

    藍白陣營急護航高虹安涉貪 林穎孟列表對比：要不要也聲援我

    台新金聯手刑事局共創資安聯盟
    被控詐領助理費 檢調搜索約談// 高虹安、男友等6人 轉列被告
    2022/12/16 05:30

    被控詐領助理費 檢調搜索約談// 高虹安、男友等6人 轉列被告
    新聞360》高虹安遭約談 律師曝「涉貪風暴」偵辦關鍵
    2022/12/15 18:30

    新聞360》高虹安遭約談 律師曝「涉貪風暴」偵辦關鍵
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播