高虹安助理費案延燒 「小兔」註記每筆收據、發票....成案情突破口

民眾黨立委高虹安（左1）上週因助理費案被檢調搜索、約談；同案被告還包括高虹安男友李忠庭（左2）、高辦主任陳奐宇（右2）、前公關組長王郁文（右1）。（記者劉信德、叢昌瑾攝，本報合成）

2022/12/20 11:39

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費，案情愈演愈烈，高上週首度被檢調搜索，經台北地檢署複訊後，被依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物等罪諭令60萬元交保；據悉，檢調掌握，高辦的助理費相關單據大多已銷毀，最後是靠高辦前行政主任「小兔」黃惠玟私下「掃描」相關單據後的存檔，並比對黃惠玟的說詞後，案情才得以突破。

據悉，高虹安接受檢調偵訊時，全盤否認詐領助理費等所有指控；不過，黃惠玟處事謹慎，她雖將相關單據處理掉，但私下已妥善保存所有證據，並仔細地將2020年2月至12月間，她所經手過每一筆帳目的「收據」、「發票」及「領據」，逐一「掃描留存」，且每一筆單據上，還有她手寫的註記，例如支付與媒體餐敘開銷、出席名單有哪些人等內容，有利於專案小組依時間序還原比對。

請繼續往下閱讀...

上週檢調搜索立院高辦及高虹安等被告住居所等8處後，除高被依貪污罪諭令60萬元交保之外，現任高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文2人，因不具備公務員身分，訊後各被依偽造文書、詐欺等罪，諭令10萬元交保。高的男友李忠庭則以被告身分請回。

據了解，李忠庭獲無保請回的原因，即在於黃惠玟任職高辦不到1年離職，李接手黃惠玟的管帳業務2個月，不過他並未留下任何可供檢調比對的內帳，且在李管帳期間，暫查無李回捐助理費至公積金或將公積金挪為私用等證據，檢方評估手中事證後，只能將李無保請回。

至於陳奐宇及王郁文2人，相較於黃惠玟選擇在檢調發動搜索之前，即主動將她私下掃描留存的每一筆收據、發票及領據等副本提供給檢調勘查，陳、王2人則是被動等檢調登門搜索及約談，2人才如實還原回捐公積金等案情經過，2人供述雖與黃惠玟大約一致，但並非「主動」交代案情，各被諭令10萬元交保。

黃惠玟離職後，李忠庭短暫代管她的業務2個月，之後由現任高辦行政主任黃鈴惠接手管帳；在檢調搜索前，高辦有關公積金請領及回捐等內帳存檔均已被刪除，黃鈴惠未曾回捐公積金，方以證人身分赴訊。

檢調搜索立院高辦時已扣走黃鈴惠管帳所用的公務電腦硬碟，該桌機只有曾負責管帳的黃惠玟、李忠庭及黃鈴惠等3人使用過，調查局正嘗試還原硬碟中的資料，至於被檢調查扣的桌機硬碟，是否為黃惠玟任職期間使用的同一顆硬碟？檢調也持續還原釐清中。

據了解，因黃惠玟已提供所有單據的掃描檔，目前以2020年2月至12月間黃惠玟在職期間的案情較為明朗；另外，包括陳奐宇在內等幹部，上週庭訊時也供出，直到今年10月都還有回捐公積金，因此自2021年1月開始至今年10月之間的高辦相關帳目，後續也將持續釐清，清查有無涉及詐領助理費等不法犯行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法