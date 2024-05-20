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後座乘客沒戴安全帽讓駕駛被抓酒駕 自己也連坐罰6000元

高雄梁姓男子只喝1杯啤酒酒測值竟達0.57，警攔酒測連坐乘客罰6000元。（民眾提供）

高雄梁姓男子只喝1杯啤酒酒測值竟達0.57，警攔酒測連坐乘客罰6000元。（民眾提供）

2024/05/20 14:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市22歲梁姓男子騎機車載好友到豆漿店吃早餐，因後座魯姓友人未戴安全帽，被新興警分局巡邏員警發現攔下，意外聞到梁男身上飄來酒味，梁雖說只喝1杯啤酒，但酒測值高達0.57，警方依公共危險罪將他送辦，而魯男因沒勸阻梁男不要酒駕，自己也被連坐罰6000元。

新興分局今指出，自強路派出所員警前日巡經中華四路與新田路口時，發現對向一輛雙載機車，後座乘客魯男（25歲）未戴安全帽，立即上前攔查，盤查過程中發現騎士梁男身上散發濃厚酒味，經對其實施酒測後，酒測值明顯超標，隨即將梁男依公共危險罪逮捕送辦。

據了解，梁男當晚與友人在夜店飲酒歡樂結束後，一群人相約前往吃宵夜，梁男向警方稱因當時計程車已坐滿，認為豆漿店就在旁邊，一時貪圖方便，直接騎乘機車載友人魯男一同前往豆漿店。

不料，因魯男未戴安全帽，被警方發現進而攔下，才會發現梁男有酒駕情事，梁男雖然自稱只喝1杯啤酒，但酒測值0.57，梁男驚訝表示酒測數值怎麼會這麼高，警方依公共危險將他移送法辦，另後座乘客未勸阻，依道交條例第35條連坐罰舉發，將處新台幣6000元至15000元罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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