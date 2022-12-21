獨家》查高虹安助理費有無「低薪高報」北機站今密訊3女助理

調查局北部地區機動工作站。（資料照）

2022/12/21 10:01

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，上週依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物等罪，諭令高60萬元交保後，為釐清高辦基層助理們的薪水有無遭「低薪高報」，今天另以證人身分約談已在高辦任職2年多的現任謝姓女助理，以及前任紀、陳姓等至少3名基層助理，由調查局北部地區機動工作站密訊中。

本報掌握，北機站調查官自前天（19日）開始，逐一打電話通知，請3名現、前任女助理於今早9時30分抵達北機站，再由調查官當面交付證人約談通知書的方式展開約談；檢方將待北機站初訊結果，再視案情內容決定是否將3女移由北檢複訊。

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知情人士透露，檢調比對高辦內帳的「掃描副本」及相關供述，掌握高辦內部只有主任、副主任等被「挑選」的幹部，才需回捐部分助理費至公積金，基層助理不用回捐；為還原基層助理的談薪、實際給薪及申報助理費有無浮報，今約談謝女等3名助理，逐一核對基層與幹部之間的LINE對話，以釐清基層每月薪資約定多少金額、申報助理費及實領金額。

據悉，檢調掌握高辦的助理費內帳單據大多已銷毀，最後靠前行政主任「小兔」黃惠玟私下「掃描」相關單據的存檔，經比對黃女說詞後，案情才得以突破。高虹安庭訊時對於詐領助理費等指控則一概否認。

由於黃惠玟處事謹慎，她雖奉命銷毀單據，但銷毀前已私下另將單據逐一掃描，包括2020年2月至12月間，她所經手的每一筆帳目「收據」、「發票」及「領據」，且每筆單據上還有她以鉛筆手寫的註記，例如支付與媒體餐敘開銷、出席名單有哪些人等，有利專案小組依時間序比對；因黃惠玟已提供所有單據掃描檔給檢調，目前的案情以她在職期間的部分較為明朗。

另外，包括陳奐宇等幹部也供出今年10月都還有回捐公積金，自黃惠玟離職後的去年1月至今年10月間，檢調也將進一步釐清有無涉詐領助理費等不法犯行。

上週檢調搜索後，現任高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文2人，因不具公務員身分，各被依偽造文書、詐欺等罪諭令10萬元交保；高的男友李忠庭以被告身分請回。李獲請回的原因之一在於，黃惠玟任職不到1年就離職，李接手管帳1個多月，沒留下內帳，且暫查無李管帳時有回捐或挪用公積金等不法事證，檢方評估證據後暫將李請回。

民眾黨立委高虹安（左1）上週因助理費案被檢調搜索、約談；同案被告還包括高虹安男友李忠庭（左2）、高辦主任陳奐宇（右2）、前公關組長王郁文（右1）。（資料照，記者劉信德、叢昌瑾攝，本報合成）

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