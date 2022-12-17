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    高虹安「大咖律師團」陪同偵訊 林智群估：這夜至少噴掉90萬

    高虹安（中）16日凌晨零時許，被移送到台北地檢署複訊。（資料照）

    高虹安（中）16日凌晨零時許，被移送到台北地檢署複訊。（資料照）

    2022/12/17 17:55

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費，15日被檢調搜索約談，昨（16）日清晨獲台北地檢署承辦檢察官諭令60萬元交保。律師林智群指出，高虹安從被約談到交保約20小時，找了3位「大咖」律師，就算不算「夜間加價」，也要噴掉至少90萬元，這樣比起來，保證金60萬元「還算小菜一碟」。

    林智群在臉書貼文表示，一般人刑事案件找律師處理，律師通常會報價，以一個審級統包計費，偵查階段從第一次開庭到最後檢察官做出決定（起訴或不起訴）為止；不過，並不是每個案子都會需要「陪偵」，陪偵程序是另外獨立報價的，而且是以小時計費，每小時的行情在8000元至2萬5000元不等，如果凌晨還要加班，費率會更高。

    林智群說，高虹安15日早上10點被北機組約談，到隔天上午5點被檢察官以60萬元交保，共耗時19小時，如果加上處理交保的時間就是約20小時，而高虹安這次找了3位律師，包含2位前主任檢察官、1位資深法官，這種等級的律師保守估計1小時至少收費1萬5000元，晚上6點以後費用更高。

    林智群點出，若以3位律師1小時約4萬5000元推算，20小時下來就噴掉至少90萬元，這還不算上夜間加價，「相較之下，保證金60萬元，還是小菜一碟。高委員回去睡覺起來，可能會悲從中來，不是因為被誤會，被攻擊，而是想到怎麼會噴掉這麼多錢」。

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