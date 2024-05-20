警赴鹿耳門聖母廟委員選舉投票所「把風」挨轟 派出所︰接獲鬧場情資

正統鹿耳門聖母廟主委選舉，傳出受到2026台南市長選舉各方人馬佈樁的牽動，地方風聲鶴唳氣氛異常詭譎。（記者王姝琇攝）

2024/05/20 15:04

〔記者王姝琇／台南報導〕2026台南市長選舉前哨戰，從民進黨南市黨部主委改選打到地方宮廟主委選舉，近日傳出有員警到正統鹿耳門聖母廟委員選舉投票所「把風」，導致投票人備感壓力不敢前往實行投票權。地方人士怒轟，過去從未發生過類似狀況，這些紛擾已讓地方人心惶惶。

對此，土城派出所所長郭彥成表示，因為「接到指示」說昨日會議有人會去鬧場的情資，才動員前往看守，現場並無發現可疑人物及不法情事。

請繼續往下閱讀...

南市立委林俊憲、陳亭妃、王定宇早已佈局下屆市長選戰，尤其近期各區都出現林俊憲和陳亭妃的看板，且雙方人馬勤跑全市各區會勘、出席地方活動、宮廟祈福等行程緊密，較勁意味濃厚；就連正統鹿耳門聖母廟主委選舉近日也傳出受到各方人馬佈樁的牽動，地方氣氛異常詭譎緊張。

聖母廟現任主委王增榮第1任期即將屆滿、尋求連任，按地方往例都是尊重現任主委連任，2屆任期共6年，得以完整落實廟務及相關建設計畫，除非有重大事故或不適任情形才會換人，但此次盛傳因為下屆市長選舉牽動地方，讓宮廟委員會改選也成為市長選舉前哨戰，主委選舉暗潮洶湧。

聖母廟主委由土城7個里各自先行投票產生委員，再由委員投票選出主委，19日傳出城東里進行委員選舉時，派出所所長及刑警共6、7人包圍現場，導致欲前往開會的地方耆老們紛紛卻步，放棄開會投票，地方人士怒轟：「過去從來沒有發生過這種事，不知道為何連警察也介入選舉，讓老人家備感壓力，不敢出席投票。」

民進黨安南區議員蔡麗青說，大家都是為了媽祖的信仰在共同努力，現在正值聖母廟大力發展的關鍵時期，許多重要建設如火如荼進行中，更應該團結一致，呼籲大家不要為了政治選舉而破壞庄內的和諧，讓此次選舉可以和平落幕。

王增榮曾任聖母廟第9、10屆主委，第13屆再回鍋。而聖母廟前台灣最大、19米高的神將千里眼、順風耳之雕塑，以及東側碑林園區等，都是在王增榮第9、10屆任主委時完成。

第13屆王增榮3年內一口氣完成，創立樂活學堂、香客大樓整修、廟光環景設計、宮廷古風攝影棚、月老姻緣殿建設、成立鹿耳門文化觀光發展協會，及建設廟徽親子區園、銅雕武陣園區，更接軌科技開通線上支付及各項數位化服務，並加強志工服務、回饋建廟耆老、公益慈善關懷。祈願發展地方特色，將信仰結合文化與休閒、深耕文史特色、推動國際觀光，進而帶動地方繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法