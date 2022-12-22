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    毒蟲闖紅燈拒攔撿逃逸 警朝車輛開槍查獲毒品

    花蓮市今天凌晨一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉，花蓮警分局自強派出所員警發現後攔撿，但駕駛踩足油門加速逃逸到果菜市場內被逮捕。（花蓮警分局提供）

    花蓮市今天凌晨一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉，花蓮警分局自強派出所員警發現後攔撿，但駕駛踩足油門加速逃逸到果菜市場內被逮捕。（花蓮警分局提供）

    2022/12/22 11:06

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市今天凌晨一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉，花蓮警分局自強派出所員警發現後攔撿，但駕駛踩足油門加速逃逸，並衝進果菜批發市場，警方擔心市場作業攤商受害不斷擴音要民眾閃避，並對自小客車車輪開槍，順利逮捕潘姓駕駛，並從車上起出二級毒品安非他命。

    「你這樣開進來，有多少人有危險知道嗎？我差點被撞到」，潘姓男子駕車高速衝撞到果菜市場內，凌晨市場已經有許多攤商正在作業，許多攤商憤怒的朝潘男斥責，潘男被警方壓制在地裝可憐哀號，不斷推卸責任說：「不知道」，有民眾氣的把現場畫面上傳花蓮爆料王，感謝警員擴音讓她閃避衝撞車輛的危險。

    花蓮警分局指出，今天凌晨4點多，自強所巡邏同仁在花蓮市中山路與國聯一路口，發現自小客違規紅燈左轉，欲上前攔查惟該車拒檢攔查逃逸，一路狂奔衝進一處果菜批發市場內，並衝撞警車及其他車輛。

    警方說，擔心市場內與其他用路人遭受危害，沿途開啟警示燈及警報器，進入市場後並開啟擴音器，要求駕駛停車受檢，並提醒市場民眾注意安全，經制止不聽遂朝車輛左後輪開一槍，順利阻止車輛繼續衝撞前進。

    警方當場在該潘姓男子身上查獲二級毒品安非他命，全案依妨害公務、毒品危害條例等罪嫌移送臺灣花蓮地方檢察署偵辦。警方指出，自強所同仁用槍符合警械使用條例，且有效阻止危害發生，保障民眾安全。

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    花蓮市今天凌晨一輛白色自小客車違規闖紅燈左轉，花蓮警分局自強派出所員警發現後攔撿，但駕駛踩足油門加速逃逸到果菜市場內被逮捕。（花蓮警分局提供）

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