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    毒蟲搶銀樓金飾返家吸毒慶功 警鎖定車牌遮1碼4小時逮人

    田姓男子（中後方）缺錢購買毒品，進入中壢區新生路某銀樓佯稱購物，挑選2條金項鍊後趁女店員回身時快速拔腿狂奔。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子（中後方）缺錢購買毒品，進入中壢區新生路某銀樓佯稱購物，挑選2條金項鍊後趁女店員回身時快速拔腿狂奔。（記者李容萍翻攝）

    2022/12/20 17:55

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市田姓男子缺錢買毒，昨（19）日晚間佯裝顧客進入中壢區新生路某家銀樓，挑選2條價值近5萬元金項鍊觀看時，趁女店員回身時拔腿轉身狂奔騎車逃逸，中壢警方根據監視器很快鎖定田男涉有重嫌，雖然田男騎機車逃逸時，刻意將車牌以膠布貼住1個數字，但警方仍於4小時內在田男平鎮租屋處登門逮人，當場逮到他正吸食海洛因毒品慶功，查扣他來不及變賣的金項鍊，全案依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。

    中壢警方調查，39歲的田姓男子昨晚9時許，頭戴銀色安全帽、身穿綠色外套與黑色長褲，進入中壢區新生路這家銀樓佯裝購物，女店員不疑有他拿出2條重達8錢金項鍊供其選購，田男卻趁女店員轉身之時拔腿往外逃跑，騎上機車後往平鎮區方向逃逸。

    警方調閱附近監視器畫面，發現田男逃逸時，騎機車車牌被膠帶刻意貼住1個數字逃離，企圖增加警方查訪難度，但警方卻以此特徵，漏夜比對數百支的監視器畫面，很快鎖定田男涉有重嫌，警方於今日凌晨查到田男位於平鎮區租屋處線索，騙開田男開門後，當場發現田男在家中正在施用海洛因毒品為自己慶功，現場起出2條重達8錢金項鍊（市價約4萬9千餘元）與0.54公克的海洛因毒品、針筒等證物，偵訊後依搶奪、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    中壢警分局分局長蕭欽杰呼籲，年關將至，銀樓商家務必注意店內財物商品安全，建議設置監視器、電磁門鎖，以嚇阻預謀犯案的潛在有心人士，若遇搶奪、強盜案，應保持冷靜記下車號與歹徒特徵與逃逸路線，立即報警與提供線索，以利警方能在最短時間循線追緝犯嫌到案，警民合作共同打擊犯罪。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    田姓男子（紅圈內）缺錢購買毒品，進入中壢區新生路某銀樓佯稱購物，挑選2條金項鍊後趁女店員回身時快速拔腿狂奔。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子（紅圈內）缺錢購買毒品，進入中壢區新生路某銀樓佯稱購物，挑選2條金項鍊後趁女店員回身時快速拔腿狂奔。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子（中）得手2條金項鍊後，騎著刻意將車牌以膠布貼住1個數字的機車逃逸。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子（中）得手2條金項鍊後，騎著刻意將車牌以膠布貼住1個數字的機車逃逸。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子（前中）得手2條金項鍊，4小時後火速被警方逮捕。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子（前中）得手2條金項鍊，4小時後火速被警方逮捕。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子得手2條金項鍊，4小時後被警方火速找回。（記者李容萍翻攝）

    田姓男子得手2條金項鍊，4小時後被警方火速找回。（記者李容萍翻攝）

    桃園市田姓男子進入中壢區新生路某銀樓搶奪2條金項鍊騎車逃逸，警方4小時內查獲並起出金項鍊與毒品等證物。（記者李容萍翻攝）

    桃園市田姓男子進入中壢區新生路某銀樓搶奪2條金項鍊騎車逃逸，警方4小時內查獲並起出金項鍊與毒品等證物。（記者李容萍翻攝）

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