假酒商賣大麻 警盯逮正著

警方在北市大同區某公園將林、謝2人控制並逮捕，在其身上搜出大麻共90公克。（記者徐聖倫翻攝）

2022/12/18 14:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕37歲林姓男子與35歲謝姓男子見年末將近，耶誕、尾牙、跨年等多項活動到來，於是合作假裝酒商卻掛羊頭賣狗肉，在網路上已售酒名義私賣大麻，土城警分局員警透過網路巡邏發現，日前喬裝買家，與林、謝相約台北市某公園面交，2嫌當場遭警方人贓俱獲，一共被搜出共90公克大麻，警詢後依法送辦。

據了解，林、謝2人深知販毒為暴利，於是2人假裝是酒商在網路打廣告，卻偷偷轉手販售大麻。土城警分局員警發現有異，於是喬裝買家聯繫2人，向他們謊稱是要開派對，需要「嗨」一下，並順利得到回應。

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林、謝稱大麻目前價格每公克1100元台幣，90克就是9萬9千元，員警聽完立刻答應，並與2人相約上週五晚間9時許，在北市大同區延平北路某公園進行交易。警方依約抵達，眼見林、謝隨後到來，確定2人身上有貨之後，員警隨即亮出身分，同時將2嫌控制。

警方在林、謝身上分別搜出80公克、10公克，共90公克的大麻，並將2嫌逮回進行筆錄製作。林、謝向警方供稱他們並沒有自己生產大麻，貨也是向上游購得，他們只是賣個轉手差價，而酒商身分兼售大麻確實蠻好賣，尤其年末遇到耶誕節、跨年，不少地方要開派對，讓他們光這個月就獲利10餘萬元。

警方呼籲，年末逢耶誕、跨年、尾牙等多項節日，民眾在玩樂之餘，務必遠離毒品，毒品不但觸法，最重要的是傷身，警方針對各毒品案件也將持續溯源，不讓不法分子有機可趁。

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年末包含耶誕、跨年等重大活動將近，毒販想靠賣大麻發橫財。（記者徐聖倫翻攝）

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