為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假酒商賣大麻 警盯逮正著

    警方在北市大同區某公園將林、謝2人控制並逮捕，在其身上搜出大麻共90公克。（記者徐聖倫翻攝）

    警方在北市大同區某公園將林、謝2人控制並逮捕，在其身上搜出大麻共90公克。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/12/18 14:23

    〔記者徐聖倫／新北報導〕37歲林姓男子與35歲謝姓男子見年末將近，耶誕、尾牙、跨年等多項活動到來，於是合作假裝酒商卻掛羊頭賣狗肉，在網路上已售酒名義私賣大麻，土城警分局員警透過網路巡邏發現，日前喬裝買家，與林、謝相約台北市某公園面交，2嫌當場遭警方人贓俱獲，一共被搜出共90公克大麻，警詢後依法送辦。

    據了解，林、謝2人深知販毒為暴利，於是2人假裝是酒商在網路打廣告，卻偷偷轉手販售大麻。土城警分局員警發現有異，於是喬裝買家聯繫2人，向他們謊稱是要開派對，需要「嗨」一下，並順利得到回應。

    林、謝稱大麻目前價格每公克1100元台幣，90克就是9萬9千元，員警聽完立刻答應，並與2人相約上週五晚間9時許，在北市大同區延平北路某公園進行交易。警方依約抵達，眼見林、謝隨後到來，確定2人身上有貨之後，員警隨即亮出身分，同時將2嫌控制。

    警方在林、謝身上分別搜出80公克、10公克，共90公克的大麻，並將2嫌逮回進行筆錄製作。林、謝向警方供稱他們並沒有自己生產大麻，貨也是向上游購得，他們只是賣個轉手差價，而酒商身分兼售大麻確實蠻好賣，尤其年末遇到耶誕節、跨年，不少地方要開派對，讓他們光這個月就獲利10餘萬元。

    警方呼籲，年末逢耶誕、跨年、尾牙等多項節日，民眾在玩樂之餘，務必遠離毒品，毒品不但觸法，最重要的是傷身，警方針對各毒品案件也將持續溯源，不讓不法分子有機可趁。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    年末包含耶誕、跨年等重大活動將近，毒販想靠賣大麻發橫財。（記者徐聖倫翻攝）

    年末包含耶誕、跨年等重大活動將近，毒販想靠賣大麻發橫財。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    頭份販毒集團擁槍自重 販售網路遍達竹、苗、台中
    2022/12/12 08:44

    頭份販毒集團擁槍自重 販售網路遍達竹、苗、台中
    假冒知名燒肉店販毒 鮭魚卵套餐、燕窩飲都成暗號
    2022/12/11 13:08

    假冒知名燒肉店販毒 鮭魚卵套餐、燕窩飲都成暗號

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    走私122公斤大麻花 逮竹聯毒販大咖
    2022/12/11 05:30

    走私122公斤大麻花 逮竹聯毒販大咖
    租套房屯逾億元毒品 竹聯信堂兩嫌落網
    2022/12/11 05:30

    租套房屯逾億元毒品 竹聯信堂兩嫌落網

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播