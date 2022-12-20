首宗「怪手」夾藏槍毒走私案 查獲大批長短槍、市價4500萬大麻磚

兩台自加拿大進口的怪手內夾藏槍、毒。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/20 12:57

〔記者邱俊福／台北報導〕從事怪手工程業務的男子張炳聰，涉嫌勾串彰化縣花壇鄉一家怪手修理廠的王姓股東，自加拿大進口兩輛怪手入境，卻於怪手內夾藏大批槍、毒企圖走私入境，刑事局偵三大隊第三隊據報逮捕張、王2嫌，並起獲3把制式短槍、3把長槍主要零件、1把霰彈槍主要零件，以及重達近30公斤、市價4500萬元的大麻磚80塊與大麻花、大麻膏、大麻糖果、大麻電子煙、大麻電子煙彈、大麻煙加熱器等大批贓證物。這是檢警單位破獲的國內首宗「怪手」夾藏槍毒走私案。

警政署署長黃明昭今天到刑事局慰勉破案人員，強調警政署統計去年九月接辦關務署毒郵包案件，共查獲141件大麻走私案，毒郵包中大麻占半數以上，而這些跨境毒品案，幕後多與黑道幫派息息相關，也是核心利益所在，將持續強力掃毒，斬斷黑道幫派經濟命脈。

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警方調查，70歲張嫌開設的公司，專門替需要怪手的工程，仲介怪手前往施工，今年張嫌第一次報關進口怪手，收貨人為開怪手修理廠的王男。張、王2嫌到案後，張嫌全盤表達不知情，也否認有報關進口，而王嫌則稱僅是有人交赴怪手修理，不知有槍、毒，檢警正持續追查隱身幕後操控走私的金主等共犯。

警方說，今年10月底，接獲情資有犯罪集團企圖以「怪手」夾藏大批槍枝及大麻闖關入境，經進行大數據分析，發現自加拿大進口「怪手」的一家工程有限公司極為可疑，即向關務署密報注檢公司進口貨物。本月3日，發現該公司進口2台怪手至台中港，立即於貨櫃查驗區會同財政部關務署共同查驗，果在怪手的車底及電機處，查獲夾藏大麻磚80塊，大麻糖果123包、大麻電子煙192枝、大麻電子煙彈92枝、大麻煙加熱器42支、大麻花、大麻膏等毒品。

同時，也赫見克拉克制式短槍2枝、SCCY制式短槍1枝，以及3支長槍的槍管、槍機等零件與1支霰彈槍槍管零件、長槍彈匣33個、擴充彈匣6個。

案經警方持續監控，本月14日該兩台怪手終有人出面領貨，隨即一路跟監至彰化縣花壇鄉一家怪手修理廠，立即動員刑事局除暴特勤隊等大批警力展開查緝，當場逮捕王嫌，同時也拘提進口公司負責人張嫌到案，詢後依毒品、槍砲罪嫌移送台中地檢署偵辦，張姓及王姓主嫌裁定羈押禁見。

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男子張炳聰等2嫌被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

警方搜索怪手修理廠。（記者邱俊福翻攝）

警方自怪手車底、電機處起出槍、毒。（記者邱俊福翻攝）

警政署署長黃明昭到刑事局慰勉破案人員，並聽取報告。（記者邱俊福攝）

警方自怪手車底、電機處起出槍、毒。（記者邱俊福翻攝）

警方起獲3把制式短槍、3把長槍主要零件、1把霰彈槍主要零件，以及重達近30公斤、市價4500萬元的大麻磚80塊與大麻花、大麻膏、大麻糖果、大麻電子煙、大麻電子煙彈、大麻煙加熱器等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

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