婦被夫家暴 又被養父母迫與姐妹的男人同床！扶養官司揭悲慘境遇

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2022/12/17 12:40

〔記者黃明堂／台東報導〕67歲陳姓婦人因無力自謀生活，打扶養官司要求3位兒子按月給付。陳婦自陳在兒子小時候就離家出走，未盡人母扶養之責，但也說是因被夫家暴，又被養父母強迫跟她姐的同居人同床生子，她拒絕並逃跑，才離棄子女；法官裁定3名兒子每月須各付6275元。

陳姓婦人患有心臟病及高血壓等長期慢性疾病，平日以販賣釋迦維生，但自109年6月起，因新冠肺炎疫情影響，收入時有時無，且於去年7月間因不慎在浴室跌倒，造成手腳閉鎖性骨折，平時無法久站，必須仰賴助行器行走，並需定期到醫院復健，迄今無法工作，全無謀生能力，仰賴社福團體提供補助金、食物、生活用品或送餐等協助，並靠之前工作微薄存款及累積之慈濟急難補助金，繳納每月租金及健保費等必要支出。

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陳婦原本要向公所申請低收入戶補助時，但因加計兒女所得而遭駁回，不得已只好控告3名子女，並揭開自己年輕時的悲慘歲月。

陳婦說，婚後育有3子，但丈夫不事生產，且酗酒成癮，經常對也言語侮辱及毆打頭部等家庭暴力行為，頻率為每週約2-3次，持續長達5年之久，她不堪虐待，遂向法院請求離婚獲准，丈夫帶走長子離家且不知去向，迄今已近40年未聯絡。

陳婦自幼被收養，丈夫走後，養父母竟要求她跟另名養女的同居人同床共枕生下子嗣，她拒絕，不得已留下尚在學齡之另外2名兒子，離家迄今已30餘年，目前獨居台東。

民法明訂直系親屬互有扶養義務，陳婦自承在兒子成年前自己未盡人母扶養義務，雖提告要求3子按月給付，但也主張免除兒子的扶養義務，希望能自己辦低收入戶；不過，法官認為陳婦陳述縱認屬實，並符合民法「對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務」及「情節重大」等減輕或免除扶養義務之規定，但減輕或免除扶養義務須由扶養義務人請求，不能逕依聲請人之主張，而3名兒子均未出庭答辯提出請求，因此，判決3名兒子須按月付扶養費。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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