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    首頁　>　社會

    不是說一起去入珠？前男友窮追不捨 違反保護令被判刑

    A男涉嫌違反保護令騷擾女友，在群組上傳訊指稱女友之前點頭一起去入珠，現在卻告他妨害自由，台南地方法院判拘役30天。（資料照，記者王捷攝）

    A男涉嫌違反保護令騷擾女友，在群組上傳訊指稱女友之前點頭一起去入珠，現在卻告他妨害自由，台南地方法院判拘役30天。（資料照，記者王捷攝）

    2022/12/08 21:29

    〔記者王捷／台南報導〕A男因前女友受家暴聲請保護令，明定不能騷擾，不過，A男在與女友的共同LINE群組上傳訊息，質疑為何要告他妨害自由？還說，一開始說要去「入珠」，對方也同意，他有證據證明是女友要一起去「入珠」；但女方看到訊息覺得A男傳訊息騷擾，提告違反保護令；台南地方法院判A男拘役30天。

    據了解，A男因拿拖鞋打女友，因此被認定是家暴，所以女友才聲請保護令，規定A男不能對女友騷擾、接觸、跟蹤與通信，但是今年5月時，A男在與女友的共同群組中，指名道姓質問女友為什麼告妨害自由？明明要「入珠」時，女友也說要一起去，現在怎麼變成是他妨害自由？

    女友對A男提告違反保護令後，A男辯解，他傳訊息不是要騷擾女友，在這個3人群組內還另一位女友的閨密，女友已經把他封鎖了，看不到他傳訊息，所以他是在跟女友閨密說話，他是希望人在做、天在看，沒有恐嚇的意思，而且他那段話後，他也退出群組了。

    但是女友拿出截圖，認為A男就是要把這個訊息傳給她，才在群組上說，法官從字面上分析，A男辯稱不可採信，所以判處拘役30天。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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