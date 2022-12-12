為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女碩生PO文稱聲請「暫時保護令」被拒 新竹地院︰與事實不符

    新竹地方法院。（記者洪美秀攝）

    新竹地方法院。（記者洪美秀攝）

    2022/12/12 17:45

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地方法院今天下午針對社群媒體Dcard上週流傳，指某女碩士生對前男友聲請「暫時保護令」卻被該院司法事務官說不會核發，她迫於無奈只好收回聲請引發各界關注議論一事表示，「女方所言跟事實不符」！

    新竹地院表示，女碩二生當初聲請暫時保護令，因表示將補提相關證據，所以該院司法事務官裁示「候核辦」後，考量倘經法院准許核發暫時保護令，便視為已有通常保護令的聲請，才會再詢問對方在「通常保護令」開庭時是否願與前男友一起到庭，庭訊結束後女方當天具狀撤回聲請，原因不明，女碩二生事後po文指稱是司法事務官表明不會核發保護令，她才被迫撤回聲請的說法跟事實不符。

    新竹地院表示，媒體報導指稱，女方在網路上po文指摘該院司法事務官在調查其聲請保護令事件過程中，有強迫其撤回聲請、講明不會判給她保護令、不友善言論等都跟事實不符。為了維護官箴，所以院方特別在今天下午發新聞稿鄭重澄清。

    院方表示，該院受理當事女生聲請對其前男友核發暫時保護令事件後，分案由司法事務官辦理。聲請人在今年12月8日早上10點50分到新竹地院應訊時，全程都由家暴服務中心社工陪同，其於庭訊中表明聲請核發家庭暴力防治法第14條第1項第1、2款內容的暫時保護令，並將補提相關證據，司法事務官因而裁示「候核辦」以待其提出證據，並考量倘經法院准許核發暫時保護令，視為已有通常保護令之聲請（家庭暴力防治法第16條第5項），乃再詢問聲請人於通常保護令開庭時是否願與相對人一同到庭。

    院方表示，庭訊結束後，聲請人於當天下午1點48分到新竹地院聯合服務中心具狀撤回聲請，其原因外人難以揣測，只是她事後po文指稱因司法事務官表明不會核發保護令，所以被迫撤回聲請的說法跟事實不符。

    新竹地院表示，法院受理暫時保護令的聲請須審查核發暫時保護令的要件，也就是有正當理由足認被害人有受加害人家庭暴力的急迫危險，且有核發保護令之必要，並就個案的狀況考量核發保護令的效果以及可能造成的風險。

    院方表示，該院司法事務官審核前述事項，在庭訊時向聲請人訊問兩造互動情形後說明聲請要件，並就該個案情形與之進行討論，又因女生前男友有罹患精神疾病等特殊情況，就核發保護令可能造成的風險特別必須思慮周全、加以防範，目的都是在保護聲請的女生安全。院方萬萬沒想到前述庭訊內容竟遭聲請人斷章取義，予以曲解，新竹地院深表遺憾。

    聲請暫時保護令的女生是在上週四、8日深夜在網路上以「受到恐怖情人糾纏，司法毫無正義」為題，控訴自己遭到已經分手的前學弟男友以有精神疾病、動輒尋死等情緒勒索，導致她也深陷憂鬱症和創傷症候群當中必須就醫。

    她痛心期間不論她求助校方的心理諮商師或是透過警方、向新竹地院家事法庭聲請暫時保護令，得到的結果，求助對象不是以前男友有尋死記錄、就是用他有精神疾病為由，要她委屈求全、或者揶揄羞辱她、甚至直接表示不會判（保護令）給她，要她自行撤回聲請。她在身心俱疲、受創甚深下才上網發文，求的只是對方一個道歉、還她一個寧靜。

    她的文章在網路、各大學院校引發熱議，很多有類似經驗的人紛紛站出來為她加油，也有人檢討被害人，更多人集思廣益想協助她突破司法的困境，迄今仍備受討論。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    妻坦白和男同事一夜情 洋老公拿USB電源線差點勒死她
    2022/12/10 09:42

    妻坦白和男同事一夜情 洋老公拿USB電源線差點勒死她
    不是說一起去入珠？前男友窮追不捨 違反保護令被判刑
    2022/12/08 21:29

    不是說一起去入珠？前男友窮追不捨 違反保護令被判刑

    台灣商用車冠軍 FUSO汰舊換新推優惠
    家暴父醉酒失控 竟趁軍職女兒洗澡時在浴室門口放火想燒死她
    2022/12/08 10:24

    家暴父醉酒失控 竟趁軍職女兒洗澡時在浴室門口放火想燒死她
    新北「高風險整合」防家暴、性侵 暖警耐心助被害人
    2022/12/04 20:30

    新北「高風險整合」防家暴、性侵 暖警耐心助被害人

    展現永續績效 台新金5度蟬聯DJSI世界指數
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播