女碩生PO文稱聲請「暫時保護令」被拒 新竹地院︰與事實不符

新竹地方法院。（記者洪美秀攝）

2022/12/12 17:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地方法院今天下午針對社群媒體Dcard上週流傳，指某女碩士生對前男友聲請「暫時保護令」卻被該院司法事務官說不會核發，她迫於無奈只好收回聲請引發各界關注議論一事表示，「女方所言跟事實不符」！

新竹地院表示，女碩二生當初聲請暫時保護令，因表示將補提相關證據，所以該院司法事務官裁示「候核辦」後，考量倘經法院准許核發暫時保護令，便視為已有通常保護令的聲請，才會再詢問對方在「通常保護令」開庭時是否願與前男友一起到庭，庭訊結束後女方當天具狀撤回聲請，原因不明，女碩二生事後po文指稱是司法事務官表明不會核發保護令，她才被迫撤回聲請的說法跟事實不符。

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新竹地院表示，媒體報導指稱，女方在網路上po文指摘該院司法事務官在調查其聲請保護令事件過程中，有強迫其撤回聲請、講明不會判給她保護令、不友善言論等都跟事實不符。為了維護官箴，所以院方特別在今天下午發新聞稿鄭重澄清。

院方表示，該院受理當事女生聲請對其前男友核發暫時保護令事件後，分案由司法事務官辦理。聲請人在今年12月8日早上10點50分到新竹地院應訊時，全程都由家暴服務中心社工陪同，其於庭訊中表明聲請核發家庭暴力防治法第14條第1項第1、2款內容的暫時保護令，並將補提相關證據，司法事務官因而裁示「候核辦」以待其提出證據，並考量倘經法院准許核發暫時保護令，視為已有通常保護令之聲請（家庭暴力防治法第16條第5項），乃再詢問聲請人於通常保護令開庭時是否願與相對人一同到庭。

院方表示，庭訊結束後，聲請人於當天下午1點48分到新竹地院聯合服務中心具狀撤回聲請，其原因外人難以揣測，只是她事後po文指稱因司法事務官表明不會核發保護令，所以被迫撤回聲請的說法跟事實不符。

新竹地院表示，法院受理暫時保護令的聲請須審查核發暫時保護令的要件，也就是有正當理由足認被害人有受加害人家庭暴力的急迫危險，且有核發保護令之必要，並就個案的狀況考量核發保護令的效果以及可能造成的風險。

院方表示，該院司法事務官審核前述事項，在庭訊時向聲請人訊問兩造互動情形後說明聲請要件，並就該個案情形與之進行討論，又因女生前男友有罹患精神疾病等特殊情況，就核發保護令可能造成的風險特別必須思慮周全、加以防範，目的都是在保護聲請的女生安全。院方萬萬沒想到前述庭訊內容竟遭聲請人斷章取義，予以曲解，新竹地院深表遺憾。

聲請暫時保護令的女生是在上週四、8日深夜在網路上以「受到恐怖情人糾纏，司法毫無正義」為題，控訴自己遭到已經分手的前學弟男友以有精神疾病、動輒尋死等情緒勒索，導致她也深陷憂鬱症和創傷症候群當中必須就醫。

她痛心期間不論她求助校方的心理諮商師或是透過警方、向新竹地院家事法庭聲請暫時保護令，得到的結果，求助對象不是以前男友有尋死記錄、就是用他有精神疾病為由，要她委屈求全、或者揶揄羞辱她、甚至直接表示不會判（保護令）給她，要她自行撤回聲請。她在身心俱疲、受創甚深下才上網發文，求的只是對方一個道歉、還她一個寧靜。

她的文章在網路、各大學院校引發熱議，很多有類似經驗的人紛紛站出來為她加油，也有人檢討被害人，更多人集思廣益想協助她突破司法的困境，迄今仍備受討論。

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生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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