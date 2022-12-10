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    首頁　>　社會

    妻坦白和男同事一夜情 洋老公拿USB電源線差點勒死她

    南非籍男子Bowers得知妻子與同事發生一夜情，氣得拿USB電源線差點勒死她，妻子躲到2樓陽台外報警求援。（讀者提供；本報合成）

    南非籍男子Bowers得知妻子與同事發生一夜情，氣得拿USB電源線差點勒死她，妻子躲到2樓陽台外報警求援。（讀者提供；本報合成）

    2022/12/10 09:42

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕南非籍男子Bowers的妻子與友人徹夜狂歡，妻子回家後坦白自己酒後亂性，與男同事發生一夜情，Bowers氣炸拿USB電源線和皮帶勒住她脖子，妻子爬到2樓陽台報警求援獲救，高雄地院依傷害罪判Bowers徒刑6月，得易科罰金。

    判決指出，在高雄擔任英語教師的南非籍男子Bowers，和同為南非籍的妻子來台已1年多，今年2月5日大年初五，妻與友人徹夜狂歡後返回住處，向丈夫坦白自己酒後亂性，與男同事發生一夜情，Bowers聽到妻子的告白後當場抓狂，先徒手呼妻子兩個巴掌，拿皮帶勒住妻子的脖子，妻因窒息昏迷後，Bowers才鬆手。

    妻昏迷一段時間後甦醒，Bowers仍未氣消，繼續把妻子壓在地上打，拿出電動刮鬍刀剃掉她的頭髮，再拿USB電源線勒住妻子的脖子；此時，妻子哭著向他求饒，Bowers恢復理智，鬆手後妻子趕緊躲到房間。

    妻逃到房間後不敢跟丈夫同處一室，一個人爬到房間外的陽台撥電話報警呼救，警方獲報趕到現場後，根據妻子的供詞將Bowers逮捕，並將其妻送醫治療。

    檢方偵查時，Bowers只坦承有用手和皮帶毆打老婆，否認用皮帶和USB電源線勒住她脖子，但檢方不採信他的說詞，偵結後依殺人未遂罪起訴。

    高雄地院審理時，Bowers改口坦承犯行，但辯稱自己只是要給妻子一個教訓，沒有殺她的意圖；妻子也幫Bowers求情，指他平時會上健身房，隨便都能舉150公斤到175公斤，她被勒脖時，沒有感受到丈夫有使盡全力要殺她。

    法官根據依罪疑唯輕原則，認為無法僅依妻頸部的傷勢，就認定Bowers有殺人的直接或間接故意，最多只能證明有故意傷害的行為，因此只依傷害罪判他徒刑6月，得易科罰金，並應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，可上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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