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    家暴父醉酒失控 竟趁軍職女兒洗澡時在浴室門口放火想燒死她

    Y姓男子涉在浴室門口放火企圖燒死女兒。（讀者提供）

    Y姓男子涉在浴室門口放火企圖燒死女兒。（讀者提供）

    2022/12/08 10:24

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕Y姓男子只要喝酒就會失控，還有多次家暴紀錄，今年10月，Y男的女兒正準備軍中升等考試，Y男醉酒碎念「當什麼軍人」女兒，還拿玻璃杯砸女兒，女兒不理會她，默默收拾碎玻璃後去洗澡，Y男竟在浴室門口放火，幸女兒即時逃生，雄檢偵結後依殺人未遂起訴Y男。

    檢方指出，家住鳳山的65歲Y姓男子染有酒癮，只要一喝酒，情緒就會失控，2020年9月起，更有多達5次家暴紀錄、2次因違反家暴令被判刑的前科；今年10月2日中午，Y男又喝醉酒，回家時看到女兒正在準備軍中升等調職考試，他在旁碎嘴「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」等。

    女兒不理他，Y男竟拿玻璃杯丟女兒，女兒閃身沒被砸中，玻璃碎了一地，女兒默默拿出吸塵器整理時，Y男竟不滿吸塵器太大聲，趁女兒整理完流了一身汗到浴室盥洗時，Y男在浴室門口潑灑汽油，打算點火燒死女兒。

    女兒在浴室洗澡洗到一半，發現浴室門口的氣窗流入大量不明液體，女兒趕緊離開浴室回臥室更衣，而Y男此時正好從大門口拿到打火機，不曉得女兒已離開浴室，他不顧妻子的阻擋，仍點燃打火機朝浴室放火；火勢迅速延燒，女兒和妻子趕緊滅火，才未釀傷亡意外。

    警、消獲報後趕往調查，確認起火原因是人為縱火後，Y男被警方逮捕送辦，檢方訊後向法院聲押獲准；雄檢偵查期間，Y男否認放火，辯稱他只是不小心把汽油潑灑在客廳，沒有要對女兒下毒手，但檢方根據消防局鑑定報告及證人供詞，認定Y男涉殺女兒未遂，偵結後依法起訴，法院也裁定繼續收押。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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