12/16 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（12月16日）開獎的111000110期大樂透、第111000300期雙贏彩以及第111000300期今彩539，頭獎全數摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/16 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月16日）開獎的111000110期大樂透、第111000300期雙贏彩以及第111000300期今彩539，頭獎全數摃龜。

第111000110期大樂透中獎號碼為「06、11、12、40、47、49，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得9萬342元；肆獎共76注中獎，每注可得1萬5283萬元；伍獎共1423注中獎，每注可得2000元；陸獎共2110注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2431注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7154注中獎，每注可得400元。

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第111000110期49樂合彩中獎號碼為「06、11、12、40、47、49」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共48注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2133注中獎，每注可得1250元。

第111000300期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、07、08、11、14、15、16、17、18、22」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共120注中獎，每注可得500元；肆獎共1241注中獎，每注可得100元。

第111000300期今彩539中獎號碼為「03、14、15、19、34」，頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5978注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9587注中獎，每注可得50元。

第111000300期39樂合彩中獎號碼為「03、14、15、19、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共243注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9809注中獎，每注可得1125元。

第111000300期3星彩中獎號碼為「508」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000300期4星彩中獎號碼為「0727」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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