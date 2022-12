公司交換禮物抽到刮刮樂 她一刮爽賺「537萬元」同事超羨慕

2022/12/16 10:27

〔即時新聞/綜合報導〕美國肯塔基州1名女子本週二參加公司交換禮物活動時,失望地抽到2張刮刮卡,在同事鼓勵之下當場刮開,不料幸運刮中17.5萬美元(約新台幣538萬元)獎金,頓時成為同事最為羨慕的禮物得主。

綜合外媒報導,女子簡斯(Lori Janes)13日和同事玩交換禮物時,打開禮物發現最想得到的25美元(約新台幣769元)禮品卡被他人抽走,自己只拿到2張刮刮樂,讓她相當失落。

簡斯透露,當時在場同事起哄讓她立刻刮開,沒想到她才刮了1張彩券就中了50美元(約新台幣1539元),接續著刮第2張彩券時,竟發現彩券上所有15個位置全中,幸運贏得該遊戲的最高獎金17.5萬美元,她笑說「當時在場每個人都瘋了,還有人拿出計算機仔細計算,也有數人拿起彩券掃描確認。」

簡斯發現中獎後隨即致電給先生與孩子們分享這個消息,簡斯先生說「他接到電話時,一度以為她(簡斯)看錯了,後來聽見電話傳來的歡呼聲,才相信這是真的」。據悉,簡斯夫妻打算將這筆獎金用來支付女兒的學貸和購入汽車。

