公司交換禮物抽到刮刮樂 她一刮爽賺「537萬元」同事超羨慕

簡斯玩交換禮物活動時抽到刮刮卡，當場刮開後幸運贏得17.5萬美元（約新台幣538萬元）獎金。刮刮樂示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2022/12/16 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州1名女子本週二參加公司交換禮物活動時，失望地抽到2張刮刮卡，在同事鼓勵之下當場刮開，不料幸運刮中17.5萬美元（約新台幣538萬元）獎金，頓時成為同事最為羨慕的禮物得主。

綜合外媒報導，女子簡斯（Lori Janes）13日和同事玩交換禮物時，打開禮物發現最想得到的25美元（約新台幣769元）禮品卡被他人抽走，自己只拿到2張刮刮樂，讓她相當失落。

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簡斯透露，當時在場同事起哄讓她立刻刮開，沒想到她才刮了1張彩券就中了50美元（約新台幣1539元），接續著刮第2張彩券時，竟發現彩券上所有15個位置全中，幸運贏得該遊戲的最高獎金17.5萬美元，她笑說「當時在場每個人都瘋了，還有人拿出計算機仔細計算，也有數人拿起彩券掃描確認。」

簡斯發現中獎後隨即致電給先生與孩子們分享這個消息，簡斯先生說「他接到電話時，一度以為她（簡斯）看錯了，後來聽見電話傳來的歡呼聲，才相信這是真的」。據悉，簡斯夫妻打算將這筆獎金用來支付女兒的學貸和購入汽車。

Lori Janes was participating in a white elephant gift exchange Tuesday with her coworkers when everything took a shocking and exciting turn. https://t.co/KassjLbmon — WAVE （@wave3news） December 15, 2022

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