12/15 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新竹市

今晚（15日）開獎的第111000299期今彩539頭獎開出1注，由新竹市北區北門里民富街40號一樓「鴻樂商行」開出；第111000100期威力彩、第111000299期雙贏彩，頭獎均摃龜。（擷取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

2022/12/15 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（15日）開獎的第111000299期今彩539頭獎開出1注，由新竹市北區北門里民富街40號一樓「鴻樂商行」開出；第111000100期威力彩、第111000299期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000100期威力彩中獎號碼為「第一區：07、16、21、23、29、34，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共225注中獎，每注可得4000元；陸獎共1377注中獎，每注可得800元；柒獎共2966注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5814注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8177注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5359注中獎，每注可得100元。

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第111000100期38樂合彩中獎號碼為「07、16、21、23、29、34」，五合1注中獎，可得115萬；四合共10注中獎，每注可得6萬7500元；三合共102注中獎，每注可得5750元；二合共1672注中獎，每注可得750元。

第111000299期雙贏彩中獎號碼為「01、02、10、11、12、14、15、16、17、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共96注中獎，每注可得500元；肆獎共1144注中獎，每注可得100元。

第111000299期今彩539中獎號碼為「01、06、14、18、24」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共7067注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2666注中獎，每注可得50元。

第111000299期39樂合彩中獎號碼為「01、06、14、18、24」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共351注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1809注中獎，每注可得1125元。

第111000299期3星彩中獎號碼為「838」，正彩共31注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000299期4星彩中獎號碼為「3292」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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