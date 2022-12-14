12/14 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落桃園、雲林。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/14 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月14日）開獎的第111000298期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由桃園市龍潭區中正里大同路2-2號1樓的「億萬彩金彩券行」、雲林縣斗南鎮大成路54號的「金財神商行」開出；第111000298期雙贏彩頭獎摃龜。

第111000298期雙贏彩中獎號碼為「01、07、09、10、12、14、18、19、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，可得10萬元；參獎共115注中獎，每注可得500元；肆獎共1594注中獎，每注可得100元。

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第111000298期今彩539中獎號碼為「10、12、16、31、36」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5981注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3278注中獎，每注可得50元。

第111000298期39樂合彩中獎號碼為「10、12、16、31、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共186注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8225注中獎，每注可得1125元。

第111000298期3星彩中獎號碼為「421」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000298期4星彩中獎號碼為「0291」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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