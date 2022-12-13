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    12/13 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台南、台中

    12/13 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台南、台中。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    12/13 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落台南、台中。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/12/13 22:26

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月13日）開獎的第111000109期大樂透頭獎摃龜；第111000297期今彩539頭獎開出2注，由台南市永康區南灣里大灣路584號1樓「吉祥全公益彩券行」、台中市北屯區三光里北屯路295號1樓「樂穎彩券行」開出；第111000297期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000109期大樂透中獎號碼為「06、09、12、14、33、47，特別號：34」，頭獎、貳獎皆摃龜；參獎共48注中獎，每注可得3萬1342元；肆獎共78注中獎，每注可得1萬2399萬元；伍獎共2247注中獎，每注可得2000元；陸獎共2180注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1494注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5857注中獎，每注可得400元。

    第111000109期49樂合彩中獎號碼為「06、09、12、14、33、47」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共331注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5109注中獎，每注可得1250元。

    第111000297期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、08、09、10、11、13、14、17、19、21」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共107注中獎，每注可得500元；肆獎共1172注中獎，每注可得100元。

    第111000297期今彩539中獎號碼為「01、09、12、27、28」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共195注中獎，每注可得2萬元；參獎共6676注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1866注中獎，每注可得50元。

    第111000297期39樂合彩中獎號碼為「01、09、12、27、28」，四合摃龜；三合共177注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6882注中獎，每注可得1125元。

    第111000297期3星彩中獎號碼為「922」，正彩共44注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000297期4星彩中獎號碼為「3713」，正彩共29注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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