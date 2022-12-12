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    12/12 今彩539頭獎開出2注！800萬頭獎皆落屏東

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    2022/12/12 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12日）第111000296期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由屏東縣里港鄉大平村仁和路35號「里發彩券行」、屏東縣里港鄉里港路1之1號「里來發彩券行」開出；第111000099期威力彩、第111000296期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000099期威力彩中獎號碼為「第一區：06、12、20、24、25、26，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得4652萬7847元；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共59注中獎，每注可得2萬元；伍獎共218注中獎，每注可得4000元；陸獎共1624注中獎，每注可得800元；柒獎共2740注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4409注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0274注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1958注中獎，每注可得100元。

    第111000099期38樂合彩中獎號碼為「06、12、20、24、25、26」，五合摃龜；四合共3中獎，每注可得6萬7500元；三合共86注中獎，每注可得5750元；二合共1770注中獎，每注可得750元。

    第111000296期雙贏彩中獎號碼為「01、05、09、10、12、13、14、15、16、18、19、20」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1363注中獎，每注可得100元。

    第111000296期今彩539中獎號碼為「13、16、23、27、28」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共7613注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0815注中獎，每注可得50元。

    第111000296期39樂合彩中獎號碼為「13、16、23、27、28」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共370注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1208注中獎，每注可得1125元。

    第111000296期3星彩中獎號碼為「378」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000296期4星彩中獎號碼為「6878」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

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