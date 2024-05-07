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高雄捷運之狼偷拍裙底風光 女高中生穿安全褲躲過一劫

崔姓男子在高雄捷運偷拍女高中生裙底風光，女學生多穿一條安全褲躲過私密處外流。示意圖。（資料照）

崔姓男子在高雄捷運偷拍女高中生裙底風光，女學生多穿一條安全褲躲過私密處外流。示意圖。（資料照）

2024/05/07 12:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲崔姓男子把手機藏在提袋裡，在高雄捷運站偷拍女高中生裙底風光，因行徑怪異當場被逮，高雄地院審理時，法官發現女高中生裙裡有多穿一件安全褲，因此僅構成未遂，加上崔男賠了10萬元給女高中生，因此依違反兒少法判他徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，2023年11月22日上午9點多，崔姓男子把手機放在手提袋內，尾隨女高中生上樓時，將手機鏡頭伸向女學生裙底，崔男的舉止怪異引起路人注意，經通報捷運站工作人員後，崔男被保全攔住，警方到場時檢查手機相簿，確認有錄到女學生的裙底風光，因此依違反兒少法送辦。

高雄地院審理時，崔男坦承犯行，並拿出10萬元和女高中生的家人達成和解；法官認為，崔男雖然有拍到女學生的裙底風光，但女學生當時有穿安全褲，可有效阻絕被人拍攝到貼身衣物，讓崔男無法拍攝私處性影像，因此僅構成未遂犯。

法官指出，崔男違反兒少法「違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」，法定本刑為7年以上、15年以下有期徒刑，即使依未遂犯規定減輕後，處刑下限仍為3年6月以上有期徒刑，因此認定「情輕法重」，依法再幫崔男減刑至2年，並宣告緩刑5年，須提供240小時義務勞務，可上訴。

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