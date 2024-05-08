太魯閣事故後3年「再尋獲11罹難者遺骸」 檢方：8件遺骨分屬6人

太魯閣事故家屬進入清水隧道內發現遺骨。（擷自《太魯閣的眼淚》臉書）

2024/05/08 11:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕2021年台鐵太魯閣號408車次出軌事故造成49人死亡。花蓮地檢署今說明指出，由於有家屬跟台鐵公司要求重回現場，因此今年2、3月配合進入隧道，最後現場發現疑似被害人遺骨共35件，遺留物14件，經DNA比對後確認分屬11名罹難者，不過許多遺骨過小檢驗後已用盡，目前遺留8件分屬6人，昨天正式通知家屬檢驗結果。

花檢主任檢察官兼發言人蔡勝浩說，今年2月27日由台鐵公司會同家屬進入大清水隧道內發現2件遺骨及遺物，因此3月20日正式會同地檢署，由檢察官王怡仁、鐵路警察局、花蓮分局進入清查隧道，現場發現疑似被害人遺骨共35件，遺留物合計14件，送往法醫研究所鑑識，經比對結果共計有25件，與11名罹難者身分相符。

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蔡勝浩說，多數遺骨都相當碎小，因為萃取DNA鑑驗後已經用罄，目前可供發還的遺骨合計共有8件分別為6名罹難者所有，檢察長郭景東為充分尊重被害人家屬，上月召集台鐵公司、犯保協會花蓮分會等人共同召開會議，研擬後續如何完成發還作業，昨與被害人家屬正式聯繫，目前有3位被害人家屬選擇親領鑑定書與遺骨，無法親領鑑定書的也會郵寄給家屬。

對於事故後3年仍能發現遺骨，蔡勝浩說，事故當年有許多碎小的部位無法辨識跟清查，最後經過家屬同意集中在一起火化後安葬在新城公墓的納骨塔中，而去年在列車中發現部份遺骨後，有家屬提出希望重回現場找尋，今年台鐵公司就利用凌晨沒有列車行駛的空檔回到隧道清查，現場遺骨都相當碎小，最大一塊約10公分。

太魯閣號罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」，今天上午透過臉書發文，表示去年交通部舉辦「推動安全改革專題研討會」活動時，在台鐵富岡機廠第8節車廂中發現了頭蓋骨，隨後又陸續發現了44塊遺骨及遺物，讓罹難者家屬相當震驚，也擔心還有遺骸留在事故現場，於是在今年向台鐵提出再次搜索隧道的要求。

家屬指出，能理解太魯閣事故時的救援行動相當急迫、混亂，「也因此我們在沉痛裡呼籲，拜託、懇請讓一切傷痛止於此，透過這次事故的慘痛經驗，在未來當發生類似重大事故的時，要有明確的災後處理標準作業程序（SOP），明確規範處理事項、流程、負責機關等，中央要做所有檢調單位、運安會等機構間橫向溝通協調，系統性地處理。

2021年台鐵太魯閣號408車次出軌事故造成49人死亡。（資料照）

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人蔡勝浩說明2021年台鐵太魯閣號408車次出軌事故後續發現遺骨的案情。（記者王錦義攝）

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