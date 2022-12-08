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    12/8 今彩539頭獎開出2注！獎落彰化、南投

    今晚（8日）開獎的第111000293期今彩539頭獎開出2注；第111000098期威力彩、第111000293期雙贏彩，頭獎均摃龜。（擷取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    今晚（8日）開獎的第111000293期今彩539頭獎開出2注；第111000098期威力彩、第111000293期雙贏彩，頭獎均摃龜。（擷取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

    2022/12/08 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8日）開獎的第111000293期今彩539頭獎開出2注，由彰化縣花壇鄉花壇村中正路246號1樓「名美鐘錶眼鏡行」、南投縣南投市三和里三和一路28號1樓「台彩勞改營獎券行」開出；第111000098期威力彩、第111000293期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000098期威力彩中獎號碼為「第一區：08、12、14、15、21、25，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共35注中獎，每注可得2萬元；伍獎共211注中獎，每注可得4000元；陸獎共1473注中獎，每注可得800元；柒獎共2957注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5706注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9992注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3972注中獎，每注可得100元。

    第111000098期38樂合彩中獎號碼為「08、12、14、15、21、25」，五合1注中獎，可得115萬；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合共138注中獎，每注可得5750元；二合共2410注中獎，每注可得750元。

    第111000293期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、07、08、11、12、16、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共112注中獎，每注可得500元；肆獎共1286注中獎，每注可得100元。

    第111000293期今彩539中獎號碼為「16、19、21、22、23」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共192注中獎，每注可得2萬元；參獎共6669注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2978注中獎，每注可得50元。

    第111000293期39樂合彩中獎號碼為「16、19、21、22、23」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共453注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2570注中獎，每注可得1125元。

    第111000293期3星彩中獎號碼為「989」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000293期4星彩中獎號碼為「3546」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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