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    12/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

    今晚（12月9日）開獎的第111000294期今彩539開出1注；第111000108期大樂透、第111000294期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（12月9日）開獎的第111000294期今彩539開出1注；第111000108期大樂透、第111000294期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/12/09 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月9日）開獎的第111000294期今彩539開出1注，每注可得800萬元，由高雄市大社區中山路377號「吉興彩券行」開出；第111000108期大樂透、第111000294期雙贏彩頭獎摃龜。

    第111000108期大樂透中獎號碼為「10、16、22、40、45、48，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得10萬2414元；肆獎共61注中獎，每注可得2萬1586萬元；伍獎共1396注中獎，每注可得2000元；陸獎共1853注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9521注中獎，每注可得400元；普獎共2萬6142注中獎，每注可得400元。

    第111000108期49樂合彩中獎號碼為「10、16、22、40、45、48」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共31注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1849注中獎，每注可得1250元。

    第111000294期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、07、08、09、13、19、20、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1272注中獎，每注可得100元。

    第111000294期今彩539中獎號碼為「12、13、17、35、37」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共6954注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1739注中獎，每注可得50元。

    第111000294期39樂合彩中獎號碼為「12、13、17、35、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共278注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2546注中獎，每注可得1125元。

    第111000294期3星彩中獎號碼為「684」，正彩共8注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000294期4星彩中獎號碼為「2026」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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