酒駕巡佐拒「考丙」 提告結果出爐

警方執行酒測路檢勤務。（資料照）

2022/12/15 10:25

〔記者溫于德／台北報導〕時任新北市警察局金山分局金山派出所陳姓巡佐（已退休）前年底酒駕拒檢，被自己人上銬帶回派出所，並依妨害公務罪嫌移送；陳事後拿著檢方不起訴書打行政訴訟，請求撤銷丙等考績，但台北高等行政法院認為「考丙」沒有問題，判他敗訴。可上訴。

前年12月29日凌晨1時許，陳身穿單位發的外套，酒後騎車到桃園市一間按摩店，路途中，因為陳沒開大燈，被桃園龜山分局的員警攔檢，陳卻拒檢並表明學長身分，仍被員警上銬帶回派出所，並測出呼氣酒測值每公升0.15毫克，再依妨害公務罪嫌移送。

請繼續往下閱讀...

檢方偵查後難以認定陳刻意毆打員警，處分不起訴。至於他的酒測值0.15，由於未達刑法公共危險罪門檻，被依違反道路交通管理處罰條例裁罰1萬5000元。

金山分局則核定陳2020年的考績「吃丙」。新北市警局也認定陳違反品操紀律及言行失檢，情節重大，依警察人員獎懲標準規定，對陳記1大過；但在陳獲不起訴後，大過被警局撤銷。

後來，陳拿不起訴書、警局撤銷大過的函令，打行政訴訟，主張應撤銷丙等考績，並重新評定考績。

北高行認為，分局考績委員會已同時考量陳酒駕、拒檢、與員警發生拉扯導致員警受傷，以及陳的事後態度、平時表現等，且檢方不起訴書也只能證明陳沒有犯罪嫌疑，因此「考丙」沒有問題，判他敗訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法