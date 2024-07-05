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嘉義房仲帶看刺死人判10年半 死者家屬批：判太輕

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2024/07/05 20:05

〔記者王善嬿／嘉義報導〕32歲房仲呂東澔去年帶白姓、高姓、黃姓男子及范姜姓少年等人，到嘉義縣水上鄉看一處倉庫，雙方發生鬥毆，呂男持刀刺傷黃男，黃男重傷送醫不治。經國民法官與職業法官組合議庭審理，今天下午宣判呂男因犯傷害致人於死罪，判刑10年6月，又犯傷害罪判刑2年，全案可上訴。

死者家屬今天到庭聆判，媒體詢問，「對判決結果接不接受？」家屬說，判決實在太輕、任何人都難以接受，而且呂男態度惡劣，事發至今沒有表達和解的善意。

本案由審判長林正雄、法官陳威憲、洪舒萍及6名國民法官所組合議庭審理，7月1日到4日開庭，昨天、今天評議，今天下午5點宣判。

嘉義地院說，國民法庭評議時，就衝突發生的犯罪事實細節，反覆觀看監視器影像，充分討論、評議，最終刑度的決定，也從案件發生衝突起因、經過、呂男使用凶器的犯罪手段、造成的損害、呂男與死者之間關係、死者家屬意見等量刑因子充分討論，評議後決定刑度。

嘉義地院說，考量呂男另有其他案件可能合併定應執行刑，其此案所犯的2罪先不合併定應執行刑。

嘉義地院判決指出，死者黃男等一行4人，去年10月17日以帶看倉庫為由，相約呂男到水上鄉大堀村一處倉庫會面，當晚6點24分，黃男、范姜姓少年以呂男電話中口氣不佳為藉口，連續徒手毆打呂男，高男持手機在旁錄影。

判決指出，呂男的父親見狀，持木棒毆打黃男，並將木棒交給兒子防身，白男返回倉庫取鐵鎚、高男將防狼噴霧劑交給白男，黃男取出折疊短刀與呂男父子對峙，鬥毆過程中，黃男持刀刺傷呂父，呂男基於傷害犯意，並可預見死亡結果情形下，持所攜帶的彈還短刀追逐黃男、刺向黃男背後，接著白男駕車撞呂父，呂父倒地遭車輾壓腿部，呂男隨即持刀刺向正要上車的黃男背後，再打開駕駛座車門刺傷白男，導致黃男有中右肩後面、背部中央2處穿刺傷，經送醫急救，當晚9點03分不治死亡，白男受有肝臟穿刺傷併出血性休克傷害。

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