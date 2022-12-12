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    時速159！無照酒駕撞電桿妻拋飛亡 醉男判刑3年4月

    今年大年初三凌晨沈姓男子無照且以時速159公里狂飆，失控撞電桿車毀妻死自重傷，電桿被連根拔起造成多戶停電，沈男近日更被判刑3年4個月。（資料照，民眾提供）

    今年大年初三凌晨沈姓男子無照且以時速159公里狂飆，失控撞電桿車毀妻死自重傷，電桿被連根拔起造成多戶停電，沈男近日更被判刑3年4個月。（資料照，民眾提供）

    2022/12/12 17:54

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕大年初三凌晨南投市發生死亡車禍，無駕照還酒駕的沈姓男子，以高達159公里的時速狂飆，失控撞路邊電桿，車子嚴重變形且電桿連根拔起，妻子傷重死亡，受重傷的沈男血液中之酒精濃度高達百分之0.195，酒駕導致家破人亡，近日也被南投地院以駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達百分之0.05以上，因而致人於死罪名，判處有期徒刑3年4個月。

    沈姓男子是在今年2月2日（大年初二）晚間7時許，在南投市某處飲酒後，3日凌晨1時40分許，開車經由南投市中興路，往草屯方向以時速159公里的高速行駛，到中興路與軍功路交岔路口，失控撞擊路旁的電桿，撞擊力強大，電桿被連根拔起，位移30公分，車體嚴重變形，且在撞擊瞬間冒出白煙，而坐在副駕駛座的妻子石姓女子，拋飛車外，當場顴骨骨折、胸廓塌陷及雙側下肢骨折，傷重死亡。而沈男自己也受重傷，送醫救治。

    沈男送醫後，警方請醫師為沈男抽血檢驗，而測得其血液中的酒精濃度達195mg/dl（即百分之0.195），比標準的酒精濃度百分之0.05超出甚多，在春節團圓的節日，因他酒駕造成家破人亡的悲劇。

    沈男喝茫開快車造成嚴重車禍，慟失妻子，而他自己當時也受重傷，現在則要對牢獄之災，南投地院法官在判決書中指出，沈男明知飲酒後注意力、反應力及操控能力均會降低，還在無駕照情況下酒後開車，肇事後其血液中酒精濃度達百分之0.195，超過標準甚多，自撞電桿，導致妻子傷重死亡。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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