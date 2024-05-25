竹縣芎林木材場連燒9天 楊文科指示追究是否涉公共危險罪

新竹縣芎林火警引發嚴重空氣污染，縣長楊文科今指示消防局、警察局徹查此案是否涉及公共危險罪，若查有屬實，應依法偵辦。（記者廖雪茹攝）

2024/05/25 15:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕芎林鄉倒別牛廢木材堆置場火警連燒9天，經新竹縣政府消防局搶救，今日有望撲滅，縣長楊文科今（25）日到現場慰問辛苦的消防弟兄，除指示消防局、警察局徹查此案是否涉及公共危險罪，若查有屬實，應依法偵辦；同時也要環保局與各公所全面清查轄內是否還有類似堆置場，積極預防避免祝融之災再次發生。

芎林新鳳村廢木材堆置場5月17日失火後，火勢猛烈一發不可收捨，迄今仍持續悶燒，消防人員每天12小時輪班滅火，施設防火巷避免蔓延，但白色濃煙衝天隨風飄散，嚴重空氣污染讓民怨沸騰！

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楊文科表示，業者堆置木材、加工太空包的場所，在法令間屬灰色地帶，他要求環保局、農業處等單位，輔導業者合法申請，不可放任木材堆置，以避免造成危險。由於此案影響甚大，楊文科指示環保局等單位，主動與各鄉鎮市公所合作，徹查是否有其他木材堆置場及其現況。

消防局長陳中振指出，消防局全力投入救災，除配合民間水車持續出水滅火，也利用地形掩埋填土，有效撲滅火勢，預計今天可平熄。

環保局長蕭宏杰則表示，縣內設有500餘個微型感測器，民眾可隨時監控空氣品質，環保局後續會依違反空氣污染防制法第32條第1項第3款規定，裁處業者10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並考量火災影響空氣品質的時間及規模加重裁罰。

另農業處24日也會同地政處、環保局勘查木材堆置場所在的芎林鄉新別段200、201、204、205、209、241-6地號山坡地保育區農牧用地，現況未經申請堆置木材目視高度約3公尺以上，未有農業經營，依據「農業發展條例」第69條規定，移請地政處處理；地政處表示，將依違反區域計畫法規定處罰。

此外，農業處表示，新別段200地號土地興建建物乙棟，未符合農業使用相關規定。對此，工務處將請鄉公所查報該建物是否為違章建築，若確定是違章建築，將請地主限期補照或自行拆除。

芎林火警引發各界關注，新竹縣長楊文科（中）今現場了解救災進度。（記者廖雪茹攝）

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