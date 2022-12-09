大武鄉長關切秘書酒駕肇逃案 台東警局長拒提供影帶：無吃案關說

台東縣議員林參天今天與警局長葉超鴻針對大武公所秘書酒駕肇逃案詢答。（記者黃明堂翻攝）

2022/12/09 12:09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣大武鄉公所秘書張涵薇上月17日酒駕肇事並離開現場，警方約40分鐘後找到人，酒測嚴重超標，鄉長黃建賓馬上到派出所，警方遲未移送，直到縣議員林參天關切，才在16天後函送法辦，爆出吃案、關說、疏縱人犯等爭議。縣警局長葉超鴻今天在議會拒公布錄影帶，強調非現行犯、無吃案、無關說，也未疏縱人犯，但有處分3員警。

葉超鴻說，警方是在約40分鐘後找到酒駕肇逃者，不算現行犯，但也強調，如果是他處理，會馬上移送。林參天無法接受警局長的說法，認為此例一開，無非告訴所有酒駕者肇事後可以離開現場。

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警局長葉超鴻在議會表示，駕車的張女肇事後離開現場，經民眾發現而報案，派出所員警大約40分鐘找到張女，但她拒絕酒測，鄉長黃建賓隨後有到場，但並未關說，反而是協助警方勸張女接受酒測，結果酒測值為每公升1.07毫克，員警當下開出酒駕、肇逃等3張罰單。至於未立即依公共危險罪移送法辦，是因員警認定張女並非現行犯，且因染疫確診隔離，才未及時函送。

葉超鴻說，鄉長在場時都未關說，派出所承辦員警也有打電話請示偵查隊值班人員是否應移送法辦，偵查隊的答復是「自行研判」，承辦員警自行研判的結果就是非現行犯，不須隨案移送。

葉超鴻說，此案雖無吃案、疏縱人犯問題，但警局檢討後對3人做出處分，一是當天的偵查隊值班人員，不應叫派出所員警自行研判，而是應請示檢察官；另外是派出所所長及副所長，未指派承辦員警的職務代理人即時處理此案，引發外界議論，至於承辦員警則未受處分。

葉超鴻說，他有向台東地檢署主任檢察官陳筱茜請示警方是否有疏縱人犯的疑慮，得到的答覆是「沒有」。

林參天要求葉超鴻公布當天在大武分局的錄影帶，以釐清有無警方吃案、鄉長關說等情事，但葉超鴻表示警局督察室已經看過，但他無法提供。

林參天對於葉超鴻講出「40分鐘後找到人犯不算現行犯，且拖延16天直到他關切，警方才將人犯函送法辦，這樣不算吃案」這種說法無法置信，葉強調，此案警方無違法，只有怠惰，他已下令，不論是否現行犯，都應請示檢察官。

葉超鴻隨後在縣議員陳宏宗詢問此事時抱怨說：「這只是小事，不知他（指林參天）怎麼講成這樣」？

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