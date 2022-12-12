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    酒駕撞車害死2死2重傷 男又無照撞死騎士判緩刑

    李男涉無照開車撞死騎士，被高雄高分院判緩刑。（記者鮑建信攝）

    李男涉無照開車撞死騎士，被高雄高分院判緩刑。（記者鮑建信攝）

    2022/12/12 22:44

    〔記者鮑建信／高雄報導〕李姓男子11年前因酒駕誤上高速公路逆向行駛，涉嫌加速衝撞警車未果後逃逸，釀成2死2重傷悲劇，去年又無照駕駛撞死騎士，被地院依過失致死罪判刑8月，檢方和他均上訴，高雄高分院審酌其和解，並為肇事次因，宣告緩刑4年。

    檢方指出，2010年7月20日晚上9點，李男酒後開車，自國道10號高速公路旗山交流道出口處誤上高速公路逆向行駛，田寮分隊接獲通報，警網前往攔檢盤查，並將李車攔停在內側車道處。

    王姓警員走至車旁後，欲拔起鑰匙將車熄火，李涉嫌加速從巡邏車及內側車道分隔島的縫隙間，即施強暴衝撞警車及警員逆向加速駛離，與2車發生相撞，導致2死2重傷1輕傷，酒測值為每公升0.86毫克，被依過失致死等罪，判刑2年4月定讞，並在2014年12月執行完畢。

    去年8月4日上午8點46分，李男無照駕駛友人名下小客車，行經大樹區中華和安和街口無號誌交岔路口，與涉嫌貿然駛入的柯姓騎士相撞，柯經送醫急救重傷不治，李被橋頭地院依過失致死罪判刑8月，他不服上訴，檢方則認為他有重大肇事前科，並被吊銷駕照，沒有記取教訓，不宜緩刑或應從重判刑，同樣提起上訴。

    高雄高分院調查，李車未讓柯車先行有過失，但經鑑定柯貿然駛入為肇事主因，應負較大責任，加上他在二審已賠償55萬元和解，取得被害家屬諒解，予以緩刑4年，期間交付保護管束，可上訴。

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