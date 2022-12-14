酒測值「回溯推算」超標 酒駕男獲判無罪

葉姓男子酒駕自撞送醫52分鐘後，被測到酒測值為每公升0.21毫克，檢方依酒精代謝計算公式回溯推算，葉男駕車時的酒測值為 0.27 毫克，依涉犯公共危險罪嫌將他起訴，但基隆地院認為，每個人體質不同，酒精代謝程度不一，以無證據佐證，林男肇事當時酒測值超標，判葉男無罪。（記者林嘉東攝）

2022/12/14 19:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕葉姓男子酒後開車上高速公路，失控自撞護欄，送醫52分鐘後，被測到酒測值為每公升0.21毫克，檢方依酒精代謝計算公式回溯推算，葉男駕車時的酒測值為0.27毫克，依涉犯公共危險罪嫌起訴他。但基隆地院認為，每個人體質不同，酒精代謝程度不一，遂以無證據佐證，林男肇事當時酒測值超標，判葉男無罪，可上訴。

判決書，葉姓男子今年2月24日凌晨4時許，駕駛小客貨車沿著國道一號高速公路北上往基隆住處，凌晨4時32分行經4.7公里內側車道時，擦撞內側護欄肇事。

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事故後，葉男被送往基隆長庚醫院急救，國道公路警察局汐止分隊警員凌晨5時24分替他酒測，測得呼氣酒測值為每公升0.21毫克。

葉男酒測值雖未達涉犯刑法公共危險罪0.25毫克處罰標準，但警方仍依酒駕肇事將葉男移送基隆地檢署偵辦。

檢方調查時，葉稱，他當天凌晨1時到3許，在台北市萬華區錢櫃KTV唱歌時，有喝2瓶啤酒，4點駕車沿國道一號，返回基隆住處途中發生事故。

檢方認定，葉在事故後52分鐘後，才被警方測得酒測值雖為0.21毫克，但依據酒精代謝計算公式（酒精值回溯計算）往前推算被告開始駕駛駕車的清晨4時許，酒測值應為每公升0.2772毫克，據此將葉男依涉犯刑法第185條之3第1項第2款「服用酒類致不能安全駕駛動力交通工具罪」嫌起訴。

法院審理時，葉稱，他因患有氣喘，當晚天冷，突然心悸，才不慎撞到內側護欄，否認不能安全駕駛。

判決指出，為釐清葉男是否能安全駕駛，法官查閱事故當天上午7時許，國道汐止分隊林姓警員對葉男實施「直線測試」及「平衡動作」等測試，葉男通過測試，並無「步行左右搖晃、腳步不穩」。

至於，酒精代謝計算公式，推論葉男凌晨4時駕車時的酒測值為每公升0.2772毫克，法官認為，每個人的體質不同，酒精代謝情況亦不同，檢方以酒精代謝計算公式，回溯計算葉男駕車時的酒測值，並非絕對、必然正確的標準。

此外，且本案也無證據可以佐證，葉男絕對是在凌晨「4時整」有駕車行為，不能以酒精代謝計算公式，逕行認定被告「駕車時」的呼氣酒精濃度已達每公升0.25毫克，因此判葉男無罪。

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