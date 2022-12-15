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    首頁　>　社會

    寄人妻裸照給其夫 還嘲諷「表兄弟一大堆」

    示意圖

    示意圖

    2022/12/15 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子不滿人妻小真（人化名）要分手，竟9次寄她的裸照給其夫，背面還註記「表兄弟一大堆」、「沒有用的男人」嘲諷，被橋頭地院判賠25萬元精神撫慰金。

    據了解，務農的陳男和小真均有家室，並因生意往來而認識，交往期間陳男取得她胸部、下體自拍照。後來，小真有意斬斷不倫戀，陳男於去年3月4日至4月11日間，多次傳LINE恐嚇，並寄裸照給她丈夫，小真飽受精神煎熬，要求賠償60萬元精神撫慰金，並提起刑事告訴。

    陳男對於小真指控均不否認，但認為求償金額過高，應予酌減。他涉嫌誹謗罪部分，業經法院判處拘役50日確定，如易科罰金以1000元折算1日。

    地院簡易庭調查，陳男傳LINE恐嚇小真，包括「我就不信搞不開你們夫妻」、「給你一句話，我陳絕對不會放過妳們夫妻」、「照片一張6元，2000元幾張，妳自己算」等語。

    此外，陳男曾9次寄小真胸部、下體自拍照到她住處，指名其夫收，背面甚至記載：「佩服你，你表兄弟一大堆，你還睡得下、X得下」、「小真教夫有方，客兄一個討過一個...你管不了她...那台綠色炮房車、沒有用的男人」等，認定構成侵權行為，判決他賠償25萬元。

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