高雄消防員參加兒子運動會 驚見學生昏倒命危搶救寶貴一命

學生及家屬昨至消防局瑞隆分隊向小隊長夏原立（右2）及出勤救護的王振宇（右1）表達謝意。（民眾提供）

2022/12/10 11:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕目前正值許多學校舉辦校慶期間，高雄市前鎮區某中學上月舉辦校慶，在大隊接力時，一名參賽學生接手接力棒突然倒地抽蓄，當時一名消防員剛好休假前往參加兒子的運動會，趕緊衝上前，卻發現學生已無呼吸、脈搏，經緊急搶救，幸運救回一命，家屬昨天特別到消防隊致謝。

搶救回學生性命的是高雄市消防局瑞隆分隊小隊長夏原立，擁有豐富的救災救護經驗，並取得高級救護技術員的證照。夏原立表示，當時在操場旁目擊學生倒地後，立即上前查看，發現疑似是癲癇發作，並評估其生命徵象，不料學生突然意識轉變，再次評估已無呼吸、脈搏，因此立即施予CPR，並請校方人員協助撥打119報案，隨後瑞隆分隊救護車抵達現場，經輪替實施CPR及AED電擊後立即送醫，所幸該名學生在抵達醫院前已恢復了呼吸、脈搏。

請繼續往下閱讀...

夏原立說，昏倒的學生與兒子是隔壁班的同學，事發當下並沒有多想，只知道一定要挽救這條年輕的生命，後來得知其出院後恢復狀況良好，感到非常地欣慰。

瑞隆分隊長朱震表示，這名學生並無相關病史，突如其來的狀況，幸好第一時間給予緊急救護，對於夏小隊長在休假期間見義勇為，成功搶救年輕生命，同仁都與有榮焉，學生也在出院後，昨天在家屬的陪伴下至瑞隆分隊向夏原立及當日出勤的救護人員王振宇、朱伯翰表達謝意。

高雄某中學運動會時，1名學生在比賽大隊接力時突昏倒並失去呼吸心跳，當時有擔任消防員的家長見狀趕緊給予CPR，並成功救回寶貴生命。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法