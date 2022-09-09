救命「攏你來」！龍李來獲「急救精靈」獎 謙虛說出這席話

獲全國消防績優救護人員「急救精靈」獎肯定的龍李來（中），與局裡第一大隊長陳叁奇（左）、副大隊長戴紹恩（右）合影，不忘拿出急救CPR的看板作宣導。（記者吳正庭攝）

2022/09/09 20:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局說，今年的全國消防績優救護人員獲獎名單中，金門縣消防局拿下「團體銀質獎」，個人獎項部分，救災救護指揮中心小隊長陳佳峻獲「生命捕手」榮銜、金城分隊隊員龍李來獲得「急救精靈」獎。朋友口中的「龍李來」，台語發音接近「攏你來」（台語：「統統由你來」）令人印象深刻，不禁讓朋友聯想龍李來是因為這個巧合，才執行最多急救個案。

金門縣消防局說，全國消防績優救護人員頒獎典禮9月6日在新北市大坪林聯合開發大樓國際會議廳登場，金門縣消防局救護科長蔡承裕及隊員龍李來代表出席領獎。龍李來說，到了會場才知道，社會上還有像是財團法人林堉璘宏泰教育基金會這樣的公益單位，

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背後默默付出，捐贈消防、救護所需器材，提升社會正能量，令人感動。

有朋友問他，「龍李來」的台語發音和「攏你來」相近，是否因此造成困擾？他說「也還好」，倒是前縣長李炷烽看到他的名字時，曾對他說「很特別」、「很好記」。龍李來說，父母為他取名字時，是為了紀念一位先人，因此把先人的姓氏「李」放在裡面。

龍李來說，年輕時，也有朋友以當年很風行、有「馬殺雞」服務的髮廊名稱，趣稱他是「儂你來」，他說，對那個沒興趣，也不以為意。

每位協助患者重返生機的人 都在「生命之鍊」扮演重要角色

龍李來是彰化人，在金門服務17年，去年1整年為到院前心肺功能停止（OHCA）患者執行急救人數有7人，分組最多，榮獲個人獎項中「急救精靈」獎肯定；他說，擔任急救工作多年，挽救人命是有一條很重要的「生命之鍊」，從當事人需要急救的那一刻起，每位協助患者重返生機的人，都在「鍊」上扮演重要的角色。他希望每個人都把心肺復甦術（CPR）學起來，以備不時之需。

金門縣消防局長呂英華說，同仁平時就對救災救護一再進行演練，去年各項作為，經消防署多項指標綜合評審，再度蟬連團體分組「銀質獎」。

個人獎項還有一位是陳佳峻，於受理緊急救護案件中，就OHCA狀況執行線上指導個案數達10人次為分組最多，線上指導急救患者成功個案數達3人次也是分組最多，因此成為單人囊括這個獎項雙料冠軍殊榮。

呂英華說，民眾若向「119」報案求救時，務必聽從派遣員指示，派遣員在必要時刻，會指導民眾實施CPR或取用AED，越早介入急救，患者越有機會救回及康復出院。

金門縣消防局救護科長蔡承裕（右）代表，由內政部政務次長花敬群（中）頒發團體銀質獎獎座。（金門縣消防局提供）

內政部政務次長花敬群（中）頒發全國消防績優救護人員個人獎，金門縣消防局隊員龍李來（右）代表受獎。（金門縣消防局提供）

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