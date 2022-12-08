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    北市行人交通死亡9成「違規在先」警局：闖紅燈、沒走斑馬線

    台北市交通大隊統計行人交通事故，發現9成屬行人自身違規，圖為行人穿越道路。（記者蔡亞樺攝）

    台北市交通大隊統計行人交通事故，發現9成屬行人自身違規，圖為行人穿越道路。（記者蔡亞樺攝）

    2022/12/08 16:40

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市警察局交通警察大隊今日公布行人交通事故件數，1至11月發生24小時內死亡的道路交通事故57件、死亡57人，較去年同期發生65件、死亡66人，減少8件、9人，但近3個月（9至11月）25起事故、死亡25人，占整體件數43%，較去年同期增加7件、死亡7人，明顯異常。

    交大進一步發現以行人死亡交通事故發生10件、死亡10人，較去年同期異常增加6件、死亡6人，增幅將近一倍，分析其肇事原因，發現行人自身有違規行為占比竟高達9成，提醒行人應在人行道或行人穿越道通行，切勿違規穿越道路。

    交大指出，主要行人違規行為態樣，包括不依號誌指示穿越道路也是闖紅燈、擅自穿越道路（在劃有雙黃線或設分隔道之路段中穿越），以及未行走行人穿越道肇事地點（周邊100公尺內設有行人穿越道的路段中穿越）。

    交大表示，年終社交活動逐漸恢復常態，人車潮增加，尤其冬天時節晝短夜長，晨昏時段天色光線不佳，駕駛易疏忽未注意來往行人，將加強取締易肇事違規項目，包含「違反號誌管制例如闖紅燈、未依號誌指示左右轉，以及行人違規、車不停讓人等，呼籲用路人駕車行經路口應遵守號誌管制、減速慢行，確實禮讓行人。

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