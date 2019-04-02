改善要命路口 北市推轉彎警示系統降肇事率

2019-04-02 17:37

〔記者簡亭宇／台北報導〕馬路交通事故頻傳，根據台北市政府統計，去年行人在斑馬線上發生車禍的案件，數量就高達777件，其中釀成14死、928傷，這要命的路口問題，讓北市政府開始加強規範，今天9月底前，大客車要全面加裝轉彎警示設備，以降低轉彎車禍事故率。

基本的轉彎警示設備，只會在行人或車輛靠近50公分內，發出警示聲音通知司機，50公分的安全距離，對於大型車輛駕駛來說相當不足，公車司機鄧臺培說：「公車駕駛人的視野盲點至少有5個，分別在前後門兩側與車頭前方，若行人或車輛靠太近又沒看到，很容易造成事故，所以在開車都要非常小心。」

因此，除了轉彎警示設備外，台北市也導入「智慧公車駕駛輔助系統」，透過系統與鏡頭偵測公車的死角、駕駛路線偏移、司機行為監控3大項，除了用螢幕輔助司機排除行車安全問題，也會加上轉彎鳴式系統提醒路人車輛要轉彎，用科技將危險因素降低，但這套相較完善的系統，相對的也需要較多的支付預算，駕駛輔助系統一套大約要10-12萬、轉彎鳴式系統約1萬元左右，全台北市3500輛公車若全部加裝金額非常龐大，所以目前台北市僅21輛公車試辦使用。

在全面升級大型車警示設備前，公車業者配合交通安全行動專案，每日上下班壅塞時段，在新北與台北重點路口舉牌，藉此提醒司機注意行人，台北市政府也開始實施58個重點路段，加強取締車輛「不禮讓行人違規取締」，當車輛進入斑馬線，車體前端左右三公尺範圍內有行人就算違規，目前實施路段包含承德路長安西路口、和平西路康定路口、民權東路林森北路口、信義路建國南路口...等，從法規到設備升級，多方的配套安全措施，只為有效降低路口肇事率，真正還給用路人安全的行走環境。

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