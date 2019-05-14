北市近3年行人交通死亡數 長者逾7成

2019-05-14 17:31

〔記者林家宇／台北報導〕台北市交通局數據顯示，北市2016至2018年行人交通死亡數共84人，老年人比率逾7成。交通局強調，未來會針對長輩活動頻繁的路口調整號誌秒數，並面對面加強宣導。

交通局今於北市議會交通委員會專案報告中指出，北市過去3年行人交通事故死亡數為84人，65歲以上長者共61人，佔72.6%。行穿線上死亡數更達75.6％。

北市議員林亮君認為，長輩容易發生事故的原因之一，應是號誌秒數對長者來說不足，路口的時制需要再調整。

交通局長陳學台表示，號誌秒數的一般標準為每秒1公尺，未來會針對宮廟、菜市場、醫院周邊等長者較常行經的路口，縮短為每秒0.5公尺或0.8公尺，也會藉長輩共餐或公園活動等場合面對面加強宣導。此外，北市府警察局已於今年1月18日，針對65歲以上長者實施行人違規勸導，1至3月已勸導618案。

議員汪志冰另點出，目前的交通宣導多半著重在駕駛行為，但行人穿越馬路時滑手機、散步亦不少，且現行的宣傳方式著重在圖片、文字、影片等靜態模式，建議可挑選重要路口，透過人力舉牌、口頭方式教育民眾。陳學台坦言，現在的交通宣導確實多屬靜態，未來會再進一步檢討，任何形式都不會放棄。

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