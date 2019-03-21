台北用路人注意！ 「未禮讓行人」加強執法

2019-03-21 12:48

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市行人交通事故的死亡人數近年來有增加趨勢，為此交通局和警察局除了祭出提高公車運行安全、號誌時制調整等措施之外，更將加強「不禮讓行人」執法，只要車輛前懸進入行人穿越道，且距離行人行向3公尺以內就會開罰，而機車罰鍰為1200至1500元、小型車則是2000至2600元。

根據台北市交通局統計，近5年行人在斑馬線上的交通事故，雖然件數從最高827件下降至去年的777件，但死亡人數卻從9人緩升至14人。為此，警察局交通警察大隊即日起將針對「車輛未禮讓行人」加強執法，在易肇事違規路口維護行人交通安全。

「不禮讓行人」取締認定基準為，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向3公尺以內（約略少於3條枕木線距），且車輛前懸以進入行人穿越道上，若機車違規開罰1200至1500元、小型車2000至2600元、大型車2800元至3600元。不過現場執行上難免會出現爭議，因此交大也將讓執法員警配戴密錄器蒐證。

另外，交通局也要求轄內15家公車業者強化駕駛交通安全教育訓練，並在轉彎時利用指差確認、蜂鳴器等方式降低事故發生，同時在號誌化路口設置行人專用時相，及調整行人早開或早關時相，讓路口號誌對行人更友善。

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