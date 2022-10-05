警察抓錯人打傷又提告 三重分局：靜待司法調查 絕不姑息

「三重警暴力毆打民眾 協尋警察市長侯友宜」記者會。（記者陳志曲攝）

2022/10/05 12:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警三重分局翁姓、江姓警員誤認黃姓男子為通緝犯並將其打傷，立委邱顯智、王婉諭今天早上召開記者會，要求警政署面對。針對黃男指控，警員聲請調解，仍對他提告傷害，讓他壓力很大，三重警方說，因全案進入司法，靜待檢方釐清真相。

三重警分局說明，該案發生後第一時間，便由副分局長針對員警失當、疏失，公開向受傷黃男及大眾道歉，對員警疏失部分，主動函送新北地檢署偵辦，並對員警從重處分、調職，所長連帶處分，後續靜待司法調查結果再行議處，絕不姑息。

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三重警分局副分局長許清事說，案發當天適逢新北市議會總質詢期間，警察局長黃宗仁向新北市長侯友宜報告後，侯友宜要求黃宗仁務必徹底查明真相，若警察做錯了，一定要認錯、依法嚴懲送辦，沒有寬貸空間，後續將持續關懷黃男，積極協調後續事宜。

警政署長黃明昭也重視此案，9月26日指派署督察室主任張榮興、警察局長黃宗仁陪同向黃男致意，表達關懷及秉公處理立場；三重警分局說，事發至今，已九次關懷、慰問黃男，涉案員警也於上月29日聲請調解，將於10月12日調解，希望儘速取得當事人諒解，達成和解。

新北市黃姓男子被警方誤認是通緝犯，上銬打得全身是傷，指控警方執法過當提告。（民眾提供）

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