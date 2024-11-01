京華城弊案》柯文哲是否延押 北院下午4時30分裁定

京華城弊案，柯文哲1日開延押庭。（記者塗建榮攝）

2024/11/01 12:34

首次上稿 08:11

更新時間 12:34

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲羈押在台北看守所今天進入第58天，由於首個羈押期將於11月4日屆滿，經北檢提出聲請加上颱風攪局，台北地院定今日上午9時30分開延押庭，預期柯將力拚交保。

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延押庭歷經檢、辯舌戰2.5小時，已於中午12時結束，北院諭知下午4時30分裁定柯文哲繼續延押或予交保。目前柯待在北院候審室。

北檢指揮廉政署偵辦京華城案，繼聲押禁見涉行收賄的被告威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇及柯文哲等人後，今年9月底，再展開行動以違背職務行、收賄罪，聲押禁見威京集團旗下鼎越開發公司前董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗獲准。

由於在押被告的首個羈押期相繼屆滿，經北檢聲請，北院陸續裁准延押的被告依序為應曉薇、沈慶京與北市前副市長彭振聲，再定今天上午9時30分對柯文哲開庭，最晚11月4日（下週一）會做出裁定決定是否續押。至於朱亞虎、李文宗因押期尚未屆滿，尚待檢方決定是否聲請延押。

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院1日上午召開延押庭，並提訊在押的柯文哲（圖）到庭。（中央社）

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