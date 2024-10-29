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    「柯文哲勢必延押」 黃帝穎以沈慶京對照列出兩大法律理由

    京華城案主要被告相繼延押，黃帝穎直言柯文哲勢必延押。（資料照）

    京華城案主要被告相繼延押，黃帝穎直言柯文哲勢必延押。（資料照）

    2024/10/29 20:22

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦京華城容積弊案，台北地院今天（29日）裁定威京集團主席沈慶京繼續羈押禁見2個月。本案主要被告相繼延押，前台北市長、民眾黨主席柯文哲的延押庭也受到高度關注。律師黃帝穎給出「兩大法律理由」，直言柯文哲勢必延押！

    北院今裁定指出，沈慶京涉犯貪污治罪條例之「違背職務行賄罪」嫌疑重大，有串供的事實，且有政治獻金的真正捐款目的待調查，為了確保待查部分的證人、被告間不會相互串供或串證，有繼續羈押的必要，且不能以交保或其他方式替代羈押，有延押的必要。國民黨市議員應曉薇昨天延押，沈慶京成為全案第2位延押的被告。

    對此，黃帝穎在臉書發文直言，柯文哲理應延押，法律理由有二，「第一，沈慶京行賄罪較輕都延押了，柯文哲收賄罪重罪勢必延押。柯文哲被羈押罪名是最重無期徒刑的「違背職務收賄罪」，比沈慶京的行賄罪重很多，沒理由延押相對輕罪的行賄被告，不延押重罪的收賄被告。正常情況下，法院裁定延長羈押，審酌均不認罪的被告罪責輕重，行賄罪的沈慶京裁定延押，則最重之罪「違背職務收賄罪」的柯文哲當然延押，否則輕重失衡。」

    「第二，沈慶京沒有帳房潛逃都延押了，柯文哲帳房橘子滯留日本遭通緝，柯勢必延押。柯文哲帳房橘子滯留日本遭通緝，檢廉掌握橘子曾多次陪同柯文哲密會沈慶京，沈慶京沒有帳房潛逃，都被裁定延押了，則有帳房潛逃的柯文哲，串證滅證風險極高，實務上，應認定柯文哲更有延長羈押必要。」

    另外，此案主要被告之一、前台北市副市長彭振聲今天傍晚也被裁定延押2月並禁見，法官認為彭振聲目前仍有不據實陳述的情況，共犯間也有互相配合不實陳述的動機及可能，有相當理由認定有勾串之虞，為確保司法權的有效行使，有延長羈押禁見的必要。而柯文哲的延押庭原定週四（31日）下午召開，但康芮颱風來襲，預估週四、週五影響台灣最劇，延押庭是否如期召開添變數。

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