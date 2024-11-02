台鹽前老董陳啟昱人去樓空 警持拘票抓人撲空

台鹽前董事長陳啟昱失聯，警持拘票抓人撲空。（檔案照，台鹽提供）

2024/11/02 09:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南檢偵辦台鹽綠能3億元弊案，聲請羈押前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌等5人被南院駁回，南檢抗告成功，昨（1日）再開羈押庭，前總經理蘇坤煌、鴻暉國際負責人蘇俊仁羈押禁見，但陳啟昱未到庭，疑有逃亡之嫌，南院發電子公文請橋檢開拘票逮人，旗山警分局拿到拘票找了一夜，仍找不到陳啟昱下落。

檢方指控，陳啟昱在台鹽期間，成立台鹽綠能公司，要求前副總經理郭政瑋，與特定廠商簽訂不平等條約，標下綠能工程後，以少報多，圖利特定廠商，並均分回扣，搬走母公司台鹽3億元，其中不法獲利廠商分別是鴻暉國際負責人蘇俊仁與晁暘開發公司負責人戴妤倩。

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南檢認為5名被告有串證、滅證的可能，但聲押時被南院駁回，南院認為，南檢用證券交易法偵辦不適法，5名被告全都無保請回。檢方抗告以後，台南高分院撤銷原裁定，發回南院更裁，1日上午11點南院再開羈押庭，經過快12小時，終於有結果。其中郭政瑋、戴妤倩兩人無保請回，蘇坤煌與蘇俊仁羈押禁見。

但昨日召開羈押庭時，陳啟昱並未出庭，由於他設籍高雄旗山，台南地院囑託橋頭地檢署拘提，旗山分局昨晚9點40分接獲檢察官指示，立即火速前往陳的住處找人，但住處早已人去樓空，不知陳的去向。

據悉，去年4月，陳啟昱遭民眾黨前立委陳琬惠踢爆農地違法蓋農舍，被農業局開罰10萬，陳自行拆除，恢復農地農用，他也離開旗山住處，只是戶籍未遷走，還留在旗山，至於人跑去哪，檢警正循線追緝中。

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